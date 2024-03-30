Алігатора, переселеного з колишнього заводу Coca-Cola, посадили на дієту (відео)

Ветеринари вирішили, що рептилії вагою понад 181 кг важко пересуватися. Люди підгодовували тварину м'ясом і окостами.

У США алігатора, якого виявили за колишнім заводом Coca-Cola у Флориді, посадили на дієту. Ветеринари хочуть, щоб рептилія скинула зайву вагу. Про це пише UPI.

9-футову (2,7 метра) живність було переселено з території колишнього заводу Coca-Cola в Темпл-Террас після того, як сусіди висловили занепокоєння з приводу пошкодженого паркану навколо відстійника.

Алігатора доставили в заповідник Croc Encounters, де ветеринари вирішили посадити рептилію вагою понад 400 фунтів (понад 181 кг) на дієту для схуднення.

"Це трохи важкувато для такої тварини", — сказав директор Croc Encounters Джон Паннер.

Сусіди, які живуть неподалік від заводу, розповіли, що деякі місцеві жителі підгодовували алігатора, якого вони прозвали "Coca-Cola". Люди з прилеглих будинків годували алігатора м'ясом і окостами.

За словами Паннера, нова дієта алігатора буде більш придатною для його виду.

"Усі наші алігатори отримують змішаний гранульований корм. Ми також годуємо його рибою, куркою, робимо це на регулярній основі, і, сподіваюся, він трохи схудне", — сказав він.

Раніше Фокус повідомляв, що Жінка прийняла помпон від шапки за поранене дитинча їжака і повезла його до зоозахисників. Добра самаритянка принесла "маленьку чарівну тваринку" до ветеринарів у картонній коробці з їжею і пляшкою гарячої води.

Також стало відомо, що рідкісна двоголова змія перенесла унікальну операцію. Тварина на прізвисько Тигрова Лілія погано почувалася після годування. Фахівці зробили все, щоб допомогти незвичайній рептилії.