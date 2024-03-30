Медсестра хоспісу розповіла про те, що "майже всі люди" бачать перед смертю (відео)

Джулі МакФадден доглядає за людьми, які помирають, і розповідає про моменти, що можуть налякати їхніх родичів. Цього разу вона розповіла про "втішне" видіння.

Медсестра хоспісу Джулі МакФадден зі США розповіла про те, що бачать перед смертю "майже всі люди". Жінка зазначила, що, на думку громадськості, видіння, які бачать на смертному одрі, заспокоюють. Про це вона розповіла в одному зі своїх останніх відео в TikTok.

Джулі Макфадден, яка працює в Лос-Анджелесі, пояснила, що "втішне" видіння зазвичай трапляється приблизно за місяць до смерті. Американка, яка також є авторкою книги "Немає чого боятися", поділилася своїм досвідом допомоги людям в останні хвилини їхнього життя.

"Одна з головних речей, яка відбувається майже з усіма людьми. Зазвичай це відбувається приблизно за місяць до смерті. Вони починають бачити людей, які вже померли. Втіху їм завжди приносять люди, тому я говорю про членів сім'ї, але тільки про тих, із ким у вас хороші стосунки. Вони побачать своїх батьків, бабусь і дідусів, тітоньок і дядечків, друзів, кузенів і домашніх тварин", — сказала вона.

Вона пояснила, що часто в цих видіннях близькі люди, які пішли з життя, приходять, щоб заспокоїти тих, хто помирає.

Медсестра доглядає за людьми, які помирають Фото: Instagram

Джулі зазначила, що більшість людей, які відчувають подібне, перебувають у повній свідомості й не страждають на галюцинації.

"Як працівниця охорони здоров'я я знаю, який вигляд мають галюцинації, який вигляд має марення, який вигляд має гіпоксія. Це не те. Це абсолютно різні речі, які відбуваються", — додала вона.

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