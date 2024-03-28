Собака рився на подвір'ї і виявив бомбу десятирічної давності (відео)

Метью Сімс повідомив про знахідку в поліцію, після чого на місце прибули сапери. Мешканців прилеглих будинків евакуювали, а небезпечний предмет відвезли для утилізації.

У США собака, який копався у дворі свого господаря Метью Сімса у Флориді, знайшов військову бомбу десятирічної давності. Про це пише UPI.

Чоловік із Джексонвілля розповів, що його собака Бебі гралася у дворі, коли розкопала металевий предмет поруч із гаражем.

"Ми не могли зрозуміти, що це, поки не почали витягувати його. Щойно я дістав його наполовину, я сказав собі, що я знаю, що це таке. Давайте я акуратно покладу його назад", — розповів американець.

За словами Сімса, предмет був близько фута (30 см) завдовжки та важив близько 10 фунтів (4,5 кг).

Снаряд був близько 30 см і важив 4,5 кг. Фото: YouTube

Чоловік зателефонував у поліцію Джексонвілля, і сапери приїхали на місце, щоб оглянути знахідку.

Поліцейські сказали, що предметом був старий військовий боєприпас, який не розірвався і який, найімовірніше, був похований протягом десятиліть, судячи з того, що він став непридатним. Прилеглі будинки було евакуйовано, після чого сапери забрали предмет.

Походження старовинної бомби залишається незрозумілим.

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