"Практична" модель, створена за допомогою ШІ, заробляє майже $20 тисяч на місяць (фото)

На відміну від справжніх жінок, яким доводиться планувати свій графік, плани поїздок, зачіски, макіяж і гардероб, творець Лілі Рейн може робити нові фотографії в екзотичних місцях у будь-який час.

У наш час ШІ-моделі заробляють тисячі доларів на своїх фотографіях щомісяця. Це стосується Лілі Рейн, яка заробляє майже 20 тисяч доларів на місяць на платформі Fanvue. Про це пише Daily Star.

Здається, що штучний інтелект зараз використовується для всього, від планування весіль до простих порад парам як провести вечір. Однак однією з найбільших галузей, у якій ШІ, схоже, домінує, став модельний світ, де красуні створені комп'ютером заробляють тисячі доларів на місяць. Це стосується і 19-річної красуні Лілі Рейн.

Завдяки своїм привабливим знімкам, створеним за допомогою цифрових технологій, дівчина заробляє на платформі Fanvue майже 20 тисяч доларів на місяць. І, на думку експертів, цей показник тільки зростатиме. На відміну від звичайних моделей, яким доводиться планувати свій графік, плани поїздок, зачіски, макіяж і гардероб, творець Лілі може робити нові світлини в екзотичних місцях на першу ж вимогу.

"За останній рік у Fanvue спостерігається стрімке зростання числа творців ШІ, багато з яких знаходять нові способи створення інноваційного контенту. У листопаді на частку творців ШІ припало 15 % доходів Fanvue — на 100 % більше, ніж місяцем раніше, — і це зростання не сповільнюється. Лілі — яскравий приклад творця, який заповнює прогалину у сфері туристичного впливу", — заявив Вілл Монанж, генеральний директор і засновник Fanvue.

ШІ-модель потребує менше витрат, ніж справжня жінка Фото: Lily Rain/Fanvue

Він додав, що плюс такої моделі полягає в тому, що вона може створювати ідилічні, мальовничі фотографії без тривалих переїздів і додаткових витрат на поїздки, а також використовувати різні сезони для залучення своєї аудиторії.

"Використання сезонів і модних поїздок для створення контенту та його монетизації — це великий бізнес. Лілі може виглядати як Кардаш'ян, що насолоджується своєю щорічною лижною подорожжю найкращими гірськими курортами, які тільки можна купити за гроші", — додав творець моделі.

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