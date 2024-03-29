Налякала сусідів: жінка вигадала, як швидко та оригінально очистити газон від сміття (відео)

Британка вирішила прибирати свій газон "старим дідівським методом" — за допомогою пилососа. Сусіди поставилися до такого процесу з осторогою.

З приходом весни люди починають приводити до ладу прибудинкові території, приводити до ладу палісадники, висаджувати квіти. Британка Шерелл Ебботт винайшла спосіб як швидко і якісно вичистити газон. Для цього вона використовує пилосос. Про це пише видання Mirror.

Жінка зізнається, що її метод прибирання газону налякав сусідів — ті стали її трохи сторонитися, але тим не менш вона вважає його дієвим та ефективним.

"Тільки я одна пилососю свій газон?", — запитала вона своїх підписників в Інстаграм.

Вона виклала відео, на якому зафільмувала процес роботи і підготовку свого саду до весни

Користувачі мережі здебільшого зійшлися на думці, що такий метод прибирання газону дійсно виглядає нетипово, тож не дивно, що її сусіди її стороняться. Сама ж жінка повідомила, що для чищення газону використовує старий пилосос, який робочий, але шкода було викинути.

Нагадаємо, що експерти кажуть, що не потрібно збирати опале листя з галявини, оскільки через це втрачається величезна кількість абсолютно безкоштовних вітамінів для ґрунту. Річ у тім, що листя дерев сповнене поживних речовин, таких як азот, вуглець, фосфор і калій.

Раніше повідомлялося, що вчені радять відмовитися від газону на користь польових квітів. У новому дослідженні вони дійшли висновку, що вирощування рівного зеленого газону недоцільно — строкатий хаос лугу набагато екологічніше.