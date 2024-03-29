Впало на землю: мешканець Індії відкусив вухо другу через танці під час свята

Після нападу потерпілий Лалу Ядав зазнав серйозних поранень і був доставлений в лікарню. Лікарям не вдалося пришити пошкоджену частину тіла назад на місце.

В Індії молодий чоловік посварився з другом на вечірці і відкусив йому вухо. Про це пише News9Live.

Інцидент стався в селі Казіпур, розташованому в штаті Уттар-Прадеш. Хлопці з однаковісіньким прізвищем Рінку Ядав і Лалу Ядав разом зі своїми друзями брали участь у вечірці, де виступав діджей. Обидва молодики вживали алкогольні напої протягом свята. Перебуваючи вже напідпитку, вони вирішили вирушити на танцмайданчик.

У певний момент Рінку дістав свій мобільний телефон і почав знімати відео того, як Лалу танцює. Останньому це не сподобалося, і він зажадав, щоб друг припинив зйомку і віддав йому смартфон. Між друзями спалахнула сварка, яка переросла в п'яну бійку. Незабаром Рінку вчепився зубами у вухо Лалу і відкусив шматок. За словами свідків, відкушена частина впала на землю, коли хлопців розтягували і намагалися заспокоїти.

Постраждалого негайно доправили до лікарні разом із відпалою частиною вуха. Лікарі надали йому необхідну медичну допомогу, однак не змогли пришити пошкоджену частину тіла назад на місце.

Сім'я Лалу поки що не звернулася в поліцію, проте планує зробити це незабаром.

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