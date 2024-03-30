Сімейна пара продала майно і переїхала жити на круїзний лайнер

Подружжя підбирає тури так, щоб зійти з одного борту і одразу ж пересісти на інший. Вони вже рік не готували собі їжу та не прали постільну білизну.

Пара зі США продала майно та переїхала жити на круїзний лайнер. За минулий рік вони здійснили 36 круїзів по світу. Про це повідомляє видання Вreakinglatest.news.

Подружжя Моніка Бжоска (32 роки) та Джорел Конлі (36 років) жили в Мемфісі, штат Теннессі. 2022 року батько Моніки захворів і ледь не помер. Тоді пара вирішила, що не хоче чекати на пенсію і відкладати мрію всього життя. Вони продали все майно, здали квартиру і вирушили у круїз Карибським морем. По завершенні туру вони не стали повертатися додому, а продовжили плавати світом.

Минулого року подружжя здійснило 36 круїзів поспіль на різних лайнерах та відвідало десятки країн.

Завдяки знижкам, на які вони полюють, морські подорожі обійшлися молодій родині у менше ніж 10 000 євро.

Моніка і Джорел підбирають тури так, щоб як тільки зійшли з одного борту, одразу ж можна було пересісти на інший. Вони вже рік не готували собі їжу та не прали постільну білизну. Дівчина зізналася, що без стресу повсякденного життя почала менше сваритися з чоловіком.

За словами Моніки, залишити своє старе життя було "визволенням".

"Раніше мені доводилося готувати уроки, готувати, прибирати. Це все залишилося в минулому. Без стресу повсякденного життя ми з Джорелом рідко сперечаємося. Ми завжди говоримо одне одному, чи потрібен нам час наодинці чи разом".

Пара працювала вчителями. Чоловік і дружина розповідають, що їм дуже подобається їхній новий спосіб життя.

Нагадаємо, що новий величезний круїзний лайнер вразив світ. На судні, яке вміщує 4 300 пасажирів, буде 29 ресторанів, казино та елегантні каюти. Також на кораблі є абсолютно нове місце Spellbound, де люди знайдуть такі заклади, як салон, бар, музичний зал і театр.