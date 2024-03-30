Поблизу Тасманії аквалангісти виявили рідкісну рожеву рибу "з руками" (відео)

Риба "з руками" не має плавального міхура, щоб контролювати свою плавучість під водою. Тому вона тримається близько до кам’янистого морського дна та може плавати лише на короткі відстані.

Аквалангісти, які досліджували затонулий корабель біля узбережжя Тасманії, помітили надзвичайно рідкісну рожеву рибу "з руками" та змогли зняти її на відео. Про це пише Livescience.

Риба "з руками", яка має назву Brachiopsilus dianthus, плавала серед укритих коралами уламків корабля.

Риба має розтягнуті грудні плавці, схожі на руки. Уперше про цей вид риби заговорили в 1947 році. Після того її бачили лише кілька разів.

Водолази помітили рибу під час дослідницького занурення на нідерландський пароплав SS Tasman, який затонув 140 років тому.

Дайвери пробули 25 хвилин під водою на глибині 70 метрів. Коли занурення підійшло до кінця, вони знову здивувалися, коли помітили другу рожеву рибу "з руками".

Рожева риба "з руками" є одним із чотирьох видів таких риб, і вони перебувають під загрозою зникнення. Зустрічається цей вид у Тасманії.

На відміну від інших риб, риба "з руками" не має плавального міхура, щоб контролювати свою плавучість під водою. Тому вона тримається близько до кам’янистого морського дна та може плавати лише на короткі відстані.

Нагадаємо, що в США чоловік спіймав величезного веслоноса та побив два рекорди. Риба важила понад 74 кілограми, що на 11 кілограмів більше за попереднє найвище досягнення в штаті. Також чоловік побив і світовий рекорд, оскільки його риба виявилася на 368 грамів важчою.

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