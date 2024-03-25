"Провісник загибелі": величезна риба налякала туристів, викинувшись на міський пляж (фото)

Мешканець морських глибин має назву Оселедцевий король і вважається найбільшою костистою рибою. Гігант отримав прізвисько "риба-землетрус", оскільки вважається, що він підіймається з великої глибини перед або після катастрофи.

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Помічена туристами в Мексиці гігантська риба-веслонос або Оселедцевий король, якого також прозвали "провісником загибелі", викинулася на берег, налякавши відпочивальників. Через деякий час морський гігант загинув на мілководді. Про це пише The Mirror.

Тварина виглядала так, ніби ледь рухалася на мілководді. Коли вона припливла до берега, цікаві глядачі стовпилися навколо неї. Миттю пізніше на піску з'явився Сільдяний король, який, очевидно, помер на очах у відпочивальників.

Глибоководна риба була помічена на Кам'яному острові в штаті Сіналоа, Мексика, 17 березня. Однак невідомо, чи викликала група людей владу, щоб прибрати велику тушу тварини.

Оселедцевий король, найімовірніше, помер на очах у відпочивальників Фото: Jam Press

Через свої розміри і форму ці риби нагадують "морських зміїв" і в міфології вважаються провісниками землетрусів і нещасть. Це одна з найдовших риб в океані. Завдяки своїй здатності адаптуватися до різних температур, риби зустрічаються в більшості океанів світу, за винятком полюсів.

Оселедцевий король може виростати до 8 метрів завдовжки, хоча за непідтвердженими даними, деякі з них досягають 15 метрів. Це найдовша кісткова риба на планеті. Їхнє тіло не має луски, а шкіра вкрита слизово-сріблястим захисним шаром, що називається гуаніном.

Спинний плавник починається між очима і доходить до хвоста. Вони мешкають на глибині до 1 000 метрів, і побачити їх вдається нечасто. Іноді їх викидає на пляжі після шторму або серйозної травми.

Раніше Фокус повідомляв, що відвідувач пляжу знайшов велику білу акулу без голови. Департамент охорони природи звернувся до громадськості за допомогою, у спробах знайти зниклу частину тіла тварини.

Також стало відомо, що рідкісна двоголова змія перенесла унікальну операцію. Тварина на прізвисько Тигрова Лілія погано почувалася після годування. Фахівці зробили все, щоб допомогти незвичайній рептилії.