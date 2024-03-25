"Предвестник гибели": огромная рыба напугала туристов, выбросившись на городской пляж (фото)

Обитатель морских глубин имеет название Сельдяной король и считается самой крупной костистой рыбой. Гигант получил прозвище "рыба-землетрясение", поскольку считается, что он поднимается с большой глубины перед или после катастрофы.

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Замеченная туристами в Мексике гигантская рыба-веслонос или Сельдяной король, которого также прозвали "предвестником гибели", выбросился на берег, напугав отдыхающих. Через некоторое время морской гигант погиб на мелководье. Об этом пишет The Mirror.

Животное выглядело так, будто едва двигалось на мелководье. Когда оно приплыло к берегу, любопытные зрители столпились вокруг него. Мгновением позже на песке показался Сельдяной король, который, по всей видимости, умер на глазах у отдыхающих.

Глубоководная рыба была замечена на Каменном острове в штате Синалоа, Мексика, 17 марта. Однако неизвестно, вызвала ли группа людей власти, чтобы убрать большую тушу животного.

Сельдяной король, по всей видимости, умер на глазах у отдыхающих Фото: Jam Press

Из-за своих размеров и формы эти рыбы напоминают "морских змеев" и в мифологии считаются предвестниками землетрясений и несчастий. Это одна из самых длинных рыб в океане. У веслоноса бесчешуйчатое тело, а слизистая кожа покрыта защитным слоем, известным как гуанин. Благодаря своей способности адаптироваться к различным температурам, рыбы встречаются в большинстве океанов мира, за исключением полюсов.

Сельдяной король может вырастать до 8 метров в длину, хотя по неподтвержденным данным, некоторые из них достигают 15 метров. Это самая длинная костная рыба на планете. Их тело не имеет чешуи, а кожа покрыта слизисто-серебристым защитным слоем, называемым гуанином.

Спинной плавник начинается между глазами и доходит до хвоста. Они обитают на глубине до 1 000 метров, и увидеть их удается нечасто. Иногда их выбрасывает на пляжи после шторма или серьезной травмы.

Ранее Фокус сообщал, что посетитель пляжа нашел большую белую акулу без головы. Департамент охраны природы обратился к общественности за помощью, в попытках найти пропавшую часть тела животного.

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