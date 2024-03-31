Стала стриптизеркою: дівчина з консервативної громади амішів розповіла про своє життя

Наомі працювала на сімейній фермі з чотирьох років. Але, коли їй виповнилося 17 років, вона покинула громаду і виявилася абсолютно не готовою до реалій сучасного життя.

Наомі Шварцентрубер, дівчина, яка виросла в суворо консервативній громаді амішів, розповіла про те, як вона пережила роки жорстокого поводження, наркозалежності та роботи повією, після того, як покинула поселення в 17 років. Вона виявилася абсолютно не готовою до життя поза громадою і нічого не знала про складнощі. Про це пише Daily Mail.

Наомі Шварцентрубер виросла в одній з найбільших і найконсервативніших підгруп амішів, відомій як Шварцентрубери, а це означало, що їй доводилося слідувати надзвичайно суворим правилам в усьому, від того, як вона одягалася до того, з ким вона могла розмовляти.

Наомі Шварцентрубер на фермі своїх батьків

Це також означало, що з нею ніколи не говорили про секс, фертильність або репродукцію, внаслідок чого багато людей "скористалися нею" після того, як вона вирішила покинути своє співтовариство в 17 років.

Світ поза громадою вона відкрила для себе тільки в підлітковому віці і втекла до чоловіка, який був удвічі старший за неї. Але він не підтримав її, а змушував займатися сексом із ним і зі своїм сусідом.

Не маючи освіти і не знаючи, до кого звернутися, Наомі багато років працювала стриптизеркою і повією, в кінцевому підсумку в неї розвинулася важка залежність від креку, внаслідок чого вона потрапила в "глибоку яму", з якої, як вона думала, їй ніколи не вибратися.

Але вона знайшла в собі сили впоратися із залежністю, і, зрештою, знайшла кохання всього свого життя, стала матір'ю і перетворила свою історію на успішну книгу.

Наомі на фестивалі Burning Man

Вона розповіла про свою болісну подорож під час нещодавнього виступу в подкасті Шеліз Енн Сола "Культи свідомості" — в надії, що це може допомогти іншим, хто може боротися з аналогічними проблемами.

Розмірковуючи про своє виховання, Наомі розповіла про найсуворіші правила, яких мають дотримуватися всі в громадах амішів.

"Нам доводиться носити довгі сукні до щиколоток і очіпок, що закриває волосся", — розповіла Наомі, зазначивши, що в дитинстві в неї майже не було часу на ігри, тому що вона почала працювати на сімейній фермі в чотири роки.

Наомі в перших окулярах, які їй подарували в 15 років

У громаді не було ні електрики, ні водопроводу, а це означало, що їм доводилося користуватися надвірною спорудою, і милися вони тільки раз на тиждень.

Вони також самі шили собі одяг і самі вирощували свою їжу.

"Було багато випадків, коли я не розуміла, чому ми не могли робити певні речі, наприклад, чому я могла їздити в місто лише один раз на рік. Але було й таке правило", — продовжила Наомі, у якої було 11 братів і сестер.

Наомі пояснила, що ніхто не говорив з ними про секс, що часом приводило її в крайнє замішання.

"Ми запитували: "Звідки взялася дитина?" (щоразу, коли в моєї мами народжувалася ще одна дитина), і мої батьки говорили: "Бог благословив нас іще однією дитиною" або "Лелека скинув її з неба. І мені було дивно, що це за Бог, який щойно приніс нам ще одну дитину, я цього не розуміла", — згадує вона.

Вона сказала, що врешті-решт зрозуміла процес, після того, як побачила, як спаровуються домашні тварини.

Але надзвичайна секретність довкола сексу лише посилила її інтерес до цього — і тепер вона вважає, що відсутність статевого виховання має "пряму кореляцію" з "сексуальним насильством", що є в громадах амішів.

Наомі після свого відходу з громади

Наомі сказала, що вона була дуже захищена від зовнішнього світу, але в 13 років вона поспілкувалася з сусідом, який не був амішем, і розповів їй про те, чого вона позбавлена. Вона почала бунтувати і потайки тікати з дому.

У 17 років Наомі буквально благала чоловіка, який був на 16 років старший за неї, і який доставляв колоди на лісопилку її батька, взяти її з собою. Він допоміг їй втекти.

"Мені дуже хотілося піти. Зрештою я подумала: "Ну добре, якщо я потраплю в пекло, я просто потраплю в пекло", — пояснила вона.

Але в підсумку "рятівник" зґвалтував її. Він виявився одруженим і поселив її в будинку своєї хворої матері, щоб Наомі за нею доглядала.

"Я почувалася безсилою, бо знала, що це неправильно, але не знала, як відмовити йому", — але, за словами Наомі, хоч вона спершу була нажахана тим, що їй доводилося роздягатися перед чоловіком, та згодом їй це сподобалося.

"Стриптиз звільнив мене і надав мені сил. Я змогла виразити себе", — зазначила вона. Але після кількох років, які вона провела, мандруючи по США і займаючись проституцією, дівчина зрозуміла, що з неї досить. У 2011 році вона повторно вступила до коледжу і отримала ліцензію фельдшера і рентгенолога, що допомогло їй влаштуватися на роботу в кабінеті лікаря.

Вона познайомилася з чоловіком на ім'я Вілл і згодом вийшла за нього заміж та народила дітей.

У підсумку вона помирилася зі своїми батьками-амішами. У 2023 році Наомі випустила мемуари під назвою "Дивовижні пригоди стриптизерки з амішів".

Нагадаємо, в Україні теж є свої консервативні громади. Так, одна з них проживає в Тернопільській області. У членів громади дуже суворо розділені обов'язки: жінки народжують дітей і підтримують затишок у домі, чоловіки забезпечують сім'ю. Причому в забезпечення сім'ї входить не тільки заробіток, а й будівництво будинку, виготовлення меблів і возів для коней.