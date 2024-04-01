Хлопчик знайшов у парку камінець зелено-блакитного кольору вартістю $10 тисяч (фото)

Сімейство поки що не визначилось, що робити зі знахідкою: продати чи зберегти у формі прикраси як родинну реліквію.

7-річний Райлі Беттеридж з Австралії знайшов коштовний камінець неподалік від свого будинку. Під час прогулянки парком разом з батьком Меттом в околицях села Рубівейл (штат Квінсленд) хлопчик натрапив на крихітний, але надзвичайно цінний сапфір. Про це сімейство розповіло у своєму TikTok.

На опублікованих кадрах можна побачити, як схвильований хлопчик біжить до тата, щоб похизуватися несподіваною знахідкою. Батько одразу зрозумів, що син роздобув неабиякий скарб — сапфір розміром із великий ніготь.

"Ого, який гарний камінь! Чудова робота, друже! В тебе явно є хист до цього" — радісно вигукнув він.

Сім'я Беттериджів має невеликий бізнес з видобутку дорогоцінного каміння у гірничодобувному регіоні Австралії, тож добре розуміється в оцінці коштовностей.

Мати Райлі Ембер, фахівчиня з обробки коштовного каміння, також ретельно оглянула знахідку сина. На її думку, унікальний сапфір зелено-блакитного кольору цілісний й не має жодних видимих дефектів. Його вартість може сягати від 5 до 10 тисяч доларів США.

Сімейство поки що не визначилось: продати необроблений сапфір чи зберегти його у формі прикраси як родинну реліквію. Вирішувати долю унікального каменю доручать відкривачу — Райлі.

До речі, це вже не перша дивовижна знахідка Беттериджів. Раніше Ембер знайшла на городі "камінець", що коштує близько 6 тисяч доларів. Здивуванню австралійки не було меж, коли шматочок породи виявився рідкісним 54-каратним сапфіром парті з яскраво-зеленим та синім забарвленням (сапфір парті, як правило, поєднує два або більше різних кольорів).

Крім того, колекціонер монет Джон Тернер з Великої Британії виявив срібну монету, датовану 1813 роком, коли перевіряв мішки з пожертвами. Проведена експертиза підтвердила, що це 15 пенсів з Нового Південного Уельсу — одна з перших монет, викарбуваних в Австралії. Подібні раритети були переплавлені у 1840-х роках, тому збережені примірники є вкрай рідкісними та коштовними.