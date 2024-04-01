Очевидець випадково зняв на відео, як море поглинає величезну скелю
За словами чоловіка, місцеві жителі зі своїми собаками та туристи гуляли поруч, всього за кілька метрів від епіцентру каменепаду.
На пляжі Вест-Бей у графстві Дорсет (Велика Британія) перед очима у туристів в море обвалилась величезна скеля. Моторошну мить вдалось записати на відео за допомогою дрона одному з очевидців — Омару Ель-Хаджему, пише видання Metro.
На опублікованих в YouTube кадрах можна побачити, як частина прибережної скелі розсипається, наче піщаний замок, й обвалюється у море.
За словами Омара, місцеві жителі зі своїми собаками та туристи гуляли поруч, всього за кілька метрів від епіцентру каменепаду.
"Щойно я наблизив зйомку, як скеля почала осипатися. Люди перебували зовсім поряд, коли кілька тонн гірської породи впали у воду", — згадує чоловік.
Після інциденту в міській раді Дорсета попередили про "підвищену загрозу зсувів і обвалів скель" у цьому районі. Місцевих жителів та мандрівників закликали дотримуватися правил безпеки на узбережжі, не наближатися до краю та підніжжя скель, а також звертати увагу на попереджувальні знаки.
Фахівці пояснюють, що ерозія скель — це природний процес формування берегової лінії, однак нині він прискорюється через зміну клімату та підвищення рівня світового океану. Від цього потерпає близько 28% узбережжя Англії та Уельсу, 19,5% — Північної Ірландії та 19% — Шотландії.
За висновками останнього звіту щодо оцінки ризиків зміни клімату у Великій Британії за 2021 рік, зараз загроза ерозії берегів є помірною, проте до 2050-х років проблема стане більш відчутною.
Нагадаємо, раніше Фокус писав про туриста, який після відпочинку в одному з наймодніших готелів Единбурга (Велика Британія) залишив різко негативний відгук на TripAdvisor. Чоловік розкритикував готель Royal Leonardo за розміщення у номері вартістю 300 фунтів стерлінгів (понад 13 тис. грн) за ніч із видом на баки для сміття.
Крім того, група китайських туристів, намагаючись зробити красиве пам’ятне селфі, не втримала рівновагу й впала з гондоли у венеціанський канал. Курйозний випадок трапився під мостом біля знаменитої на весь світ площі Сан-Марко.