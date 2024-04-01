Жінка наважилась на 43 пластичні операції, щоб перетворитися на Барбі (фото)

Блогерка Далія Наїм часто знімається у різноманітних п'єсах та рейтингових телевізійних шоу в себе на батьківщині.

30-річна телеведуча та акторка Далія Наїм з Багдада, також відома як "Іракська Барбі", здобула світову популярність завдяки своїй незвичній зовнішності. Жінка завоювала мільйонну аудиторію підписників в Instagram, де регулярно демонструє свої трансформації. Про її історію написало видання The Mirror.

Для того, щоб максимально наблизитися до свого ідеалу краси, зірка соціальних мереж зробила 43 пластичні операції, зокрема збільшила губи філерами, вставила імпланти в груди та перенесла ринопластику для корегування форми носа.

Тепер Далія часто знімається в різноманітних п'єсах та рейтингових телевізійних шоу в себе на батьківщині, незмінно граючи роль типової ляльки Барбі.

30-річна ведуча та акторка Далія Наїм з Багдада Фото: Instagram // Dalia_naim1

Однак ставлення підписників до метаморфоз моделі дуже неоднозначне: поряд із захопленими відгуками трапляються й критичні коментарі. Дехто з хейтерів називає жінку "диявольською Барбі" та порівнює її зовнішність із зомбі, закликаючи шукати "порятунку від Бога".

Зірка соціальних мереж зробила 43 пластичні операції Фото: Instagram // Dalia_naim1

Блогерка на це не зважає. На одному з опублікованих в Instagram роликів вона позує поруч зі своїм візажистом, який засипає клієнтку компліментами: "Ти виглядаєш такою красивою, моя люба, як Барбі".

Ставлення підписників до метаморфоз моделі дуже неоднозначне: поряд із захопленими відгуками трапляються й критичні коментарі Фото: Instagram // Dalia_naim1 Ставлення підписників до метаморфоз моделі дуже неоднозначне: поряд із захопленими відгуками трапляються й критичні коментарі Фото: Instagram // Dalia_naim1

До речі, суперечки навколо зовнішності Наїм нагадують резонанс, який нещодавно викликала українка з гігантськими вилицями Анастасія Покрещук. Дівчина заявила, що буде й надалі коригувати свій образ за допомогою пластичних операцій, адже їй це подобається.

Нагадаємо, раніше Анастасія перенесла таку велику кількість ін'єкцій, що "збилася з рахунку". Вона зізналася своїм шанувальникам, що зараз веде боротьбу з безпліддям. При цьому не уточнила, чи пов'язана її хвороба із захопленням філерами.

Крім того, повідомлялося про те, що болгарка Андреа Іванова з найбільшими губами у світі вирішила збільшити ще й вилиці, бо вони здавалися їй надто маленькими порівняно з розміром губ.