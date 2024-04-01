Жінка отруїла вагітну колегу, щоб запобігти збільшенню навантаження на роботі

Про підступний план стало відомо після того, як жертва помітила, що її вода набуває дивного смаку незалежно від джерела.

Мешканка Китаю звинувачується у спробі перервати вагітність своєї колеги, отруївши її воду, щоб завадити їй піти в декретну відпустку і тим самим уникнути підвищеного навантаження. Про це пише Odditty Central.

Співробітниця однієї з державних установ у провінції Хубей нібито намагалася перервати вагітність своєї колеги, неодноразово отруюючи її напій. Жінка хотіла уникнути підвищеного навантаження через її декретну відпустку. Про підступний план стало відомо після того, як жертва помітила, що її вода набуває дивного смаку незалежно від джерела. Спочатку вона була впевнена, що справа у водопроводі в офісі, але дивний присмак зберігався навіть після того, як вона перейшла на бутильовану воду.

Одна з подруг неназваної жертви пожартувала, що хтось в офісі може намагатися отруїти її, і жінка вирішила перевірити цю теорію на практиці, використовуючи свій планшет для відеозйомки свого столу і всіх, хто до нього наближався. Так вона спіймала одну з колег на гарячому. Співробітниця насипала порошкоподібну речовину в пляшку з водою, а потім швидко відвернулася і пішла.

Жінка думала, що не змогла б самостійно впоратися з додатковим навантаженням на роботі Фото: Weibo

Згідно зі скріншотами розмов у WeChat, коли підозрювана отруйниця вийшла на зв'язок, вона сказала, що підмішувала щось у напій жертви, тому що не змогла б самостійно впоратися з додатковим навантаженням на роботі.

Вагітна жінка вже повідомила в поліцію. Наразі триває розслідування. Влада ставиться до цієї справи з усією серйозністю, оскільки, якщо з'ясується, що підозрювана діяла з наміром заподіяти шкоду, це може бути кваліфіковано як злочин із заподіянням шкоди здоров'ю, незалежно від характеру речовини, яку вона використовувала.

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