Спровокували масову паніку: поліція переплутала величезного кота з гірським левом (фото)

Пильно вивчивши опублікований знімок, користувачі мережі засумнівались у первинній версії правоохоронців, й зауважили очевидну невідповідність у габаритах.

Великий кіт, який гуляв на півдні Сан-Франциско (США), спровокував масову паніку серед місцевих жителів. Це сталося після попередження від місцевої поліції, яка помилково проінформувала громадян про гірського лева, начебто зафіксованого камерами відеоспостереження. Про це пише видання San Francisco Chronicle.

Напередодні правоохоронці опублікували в соціальних мережах фото масивного кота, який прогулювався вздовж огорожі, що розділяє два будинки у 200-му кварталі Менсфілд-драйв. Його разючі розміри спочатку наштовхнули на думку, що це може бути небезпечний звір. Однак, пильно вивчивши знімок, користувачі мережі засумнівались у цьому, зауваживши очевидну невідповідність у габаритах.

"Це звичайний домашній кіт, а не гірський лев"

"Кожна з цих дощок — 4 дюйми, тож кіт приблизно 12 дюймів завдовжки, а гірський лев виростає до 4 футів"

"Я бачив багато гірських левів, але це просто здоровенний домашній кіт"

Поліція оперативно провела ретельний обшук території. Проте це не дало результатів — загадкового "пухнастика" так і не вдалося знайти.

"Попри все, ми хотіли б нагадати громадянам, що варто уникати гірських левів навіть на великій відстані", — зазначили поліціанти.

Врешті-решт, правоохоронці заспокоїли містян, офіційно спростувавши первинну версію.

"Оновлення. Ми підтверджуємо, що це просто великий кіт, а не гірський лев. Жодної потенційної загрози для району немає", — йдеться у заяві відділку поліції південного Сан-Франциско, опублікованій у Facebook.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що у бразильському місті Жау живе гігантський кіт-рекордсмен Ксартрукс. 6-річний красень породи мейн-кун сягає 1,3 м завдовжки та важить понад 10 кг, його навіть плутають з гепардом. Мейн-куни вважаються однією з найбільших у світі порід домашніх котів, але цей пухнастик, що належить подружній парі Марсії Олівейрі та Жану Мартінсу, виріс до воістину монументальних розмірів.

Крім того, завдяки мікрочипу собака Клео, який зник 10 років тому, возз'єднався зі своєю сім'єю. 14-річного метиса кокер-спанієля та пуделя волонтери підібрали на вулиці, а згодом перевірили його на наявність мікрочипа із контактними даними власників. На щастя, маячок був.