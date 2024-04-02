План спрацював: жінка, яка чекала на великі джекпоти, виграла $1 млн

Анна Маркес повірила у свій успіх тільки після того, як побачила лист від представників лотереї з інформацією про те, як отримати приз. Перші гроші вона планує витратити на купівлю будинку та оплату рахунків.

31-річна Анна Маркес зі штату Мічиган (США) заявила, що думала про шахраїв, коли дізналася, що виграла приз Mega Millions у розмірі 1 мільйона доларів. Жінка зазвичай купує лотерейний білет, коли сума джекпоту стає великою. Про це пише UPI.

Жінка з Бей-Сіті розповіла співробітникам Мічиганської лотереї, що вирішила взяти участь у розіграші від 5 березня. Свій білет американка купила на сайті MichiganLottery.com, бо бачила, що джекпот сягнув мільйона.

"Я граю в Mega Millions час від часу. Зазвичай це трапляється коли джекпот стає великим. Я увійшла в систему наступного дня після розіграшу і була шокована, коли побачила, що на моєму рахунку з'явилася велика сума! Багато грошей. Чесно кажучи, спочатку я подумала, що це шахрайство. У таких випадках ви просто не думаєте, що з вами може статися щось подібне. Я перевірила свою електронну пошту і побачила лист від представників лотереї з інформацією про те, як отримати приз. Тоді я й зрозуміла, що це правда", — розповіла американка.

За словами Маркес, її виграш піде на купівлю будинку, оплату рахунків і поповнення заощаджень.

Раніше Фокус повідомляв, що молодий мільйонер поділився секретами свого успіху. Бен Бернс розповів, що не моргнув і оком коли заробив свій перший мільйон. Молодий бізнесмен поділився своєю історією успіху і зазначив, що великі гроші не змінили спосіб його життя.

Також стало відомо, що жінка виграла майже $43 млн у казино, але замість грошей отримала стейк на вечерю. Катріні Букман випав найбільший джекпот в ігровому автоматі в історії США, але грошей вона так і не отримала.