Чоловік у розшуку з'явився, щоб виправити опис своєї зовнішності (фото)

Розшукуваний почав насміхатися з поліції, просив оновити інформацію про його вік, а також повідомив про пересадку волосся у майбутньому.

Поліція англійських графств Ейвон та Сомерсет оголосила у розшук 28-річного Деніела Келлавея, підозрюваного в кількох правопорушеннях, але чоловік несподівано з’явився сам. Під відповідним дописом у Facebook він попросив змінити опис його зовнішності. Про курйозний випадок написало видання The Sun.

Правоохоронці схарактеризували Келлавея як чоловіка середньої статури зростом близько 175 см, із карими очима, каштановим волоссям та бородою. Повідомлялось, що він має стосунок до кількох локацій в регіоні, зокрема Хентсбріджема, Гластонбері, Мілборн-Порта, Темплкомба, Вінкантона та Північного Дорсетома.

Розшукуваний почав насміхатися з поліції й просив після дня народження оновити його вік та врахувати можливі зміни у зовнішності, зокрема нову шевелюру.

"У мене сьогодні день народження, тож не могли б ви оновити пост? Уже 29 років. І так, я лисію, але готуюсь до трансплантації", — відповів він.

Насмішки порушника закону довели деяких користувачів мережі до сліз. Одна жінка у коментарях написала: "Я вже давно так не сміялася". Інша додала: "Я не повинна так реготати, але не можу стриматися".

Поліція не відреагувала на коментар підозрюваного, але колишній детектив Мік Невілл висловив припущення, що невдовзі Келлавея все ж буде заарештовано, оскільки патрульні ретельно прочісуватимуть прилеглу територію.

Правоохоронці закликали громадськість не контактувати з Деніелом, а також надати будь-яку наявну інформацію про його місцеперебування для подальшого розслідування низки протиправних дій з його боку, зокрема порушень правил дорожнього руху, зв’язків з криміналом та погроз.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що непальське село Хоксе опинилося в епіцентрі гучного скандалу через торгівлю людськими органами. Згідно з опублікованим звітом, понад 300 місцевих жителів продали свої нирки всього за 200 доларів (близько 7800 грн).

Крім того, великий кіт, який гуляв на півдні Сан-Франциско (США), спровокував масову паніку серед місцевих жителів. Це сталося після попередження від місцевої поліції, яка помилково проінформувала громадян про гірського лева, начебто зафіксованого камерами відеоспостереження.