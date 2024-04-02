Думали, що відростуть: обмануті селяни за безцінь продали свої нирки (фото)

Експлуатованим донорам обіцяли великі виплати та применшували ризики для здоров'я внаслідок трансплантації.

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Непальське село Хоксе опинилося в епіцентрі гучного скандалу через торгівлю людськими органами. Згідно з опублікованим звітом, понад 300 місцевих жителів продали свої нирки всього за 200 доларів (близько 7800 грн). На такий відчайдушний крок їх штовхнули злидні. Детальніше про це пише видання Metro.

Чорні трансплантологи, представляючи інтереси заможних клієнтів-іноземців, використовували підступні методи для вербування потенційних жертв. Вони обіцяли великі виплати, применшували ризики для здоров'я та навіть стверджували, що втрачена нирка відросте.

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Навіть найбільші виплати в розмірі близько 3700 доларів (близько 145 тис. грн) — це мізер з огляду на страждання, які довелось перенести людям. Багато експлуатованих донорів, позбавлених єдиної нирки, почали скаржитися на ниркову недостатність. Їхній стан погіршувався й через виснажливі умови праці на будівництвах у країнах Перської затоки, зокрема Саудівській Аравії, ОАЕ та Катарі.

29-річний Джит Бахадур Гурунг розповів моторошну історію про свій досвід заробітчанина в Саудівській Аравії. Внаслідок постійного перегріву та зневоднення у нього відмовила нирка. Нині чоловік змушений тричі на тиждень проходити діаліз, бо не може отримати донорський орган від родичів.

Провідний хірург головної клініки Непалу з трансплантації органів розповів, що раніше робив пересадки лише літнім людям, а тепер має справу з багатьма молодими людьми.

Експлуатованим донорам обіцяли великі виплати та применшували ризики для здоров'я внаслідок трансплантації Фото: колаж Фокус

Нагадаємо, раніше Фокус писав про 41-річну багатодітну матір Хейлі Мілкс з Флориди, що в США, яка вирішила стати донором для незнайомця й завдяки цьому знайшла кохання всього свого життя. Жінка розповіла, що одного разу гортала Instagram й випадково натрапила на пост про пошук донора нирки для 29-річного Девіда Монтото.

Крім того, чоловік, якого всиновили відразу після народження, несподівано дізнався приголомшливу правду про свої родинні зв'язки, коли проходив процедуру тестування, щоб стати донором нирки для дружини. Неочікуване відкриття під час ДНК-тесту стало шоком для подружжя, яке вже має двох спільних дітей.