Чоловік зізнався у крадіжці легендарного золотого унітаза за $6 мільйонів (фото)

У справі про крадіжку золотого унітазу з Бленгеймського палацу один з обвинувачених визнав свою провину.

39-річний Джеймс "Джиммі" Шин з Веллінгборо (Нортгемптоншир, Велика Британія) зізнався у змові з метою крадіжки зі зломом, а також продажу викраденого майна із заміського будинку в Оксфордширі, де народився Вінстон Черчилль. Предметом злочину став легендарний витвір мистецтва — золотий унітаз за 6 мільйонів доларів. Про це повідомляє видання The Guardian.

18-каратний золотий туалет створив італійський художник Мауріціо Каттелан. Цей артоб'єкт був підключений до водопроводу, оскільки його можна використовувати за функціональним призначенням. Демонтаж під час крадіжки спричинив затоплення та пошкодження будівлі 18-го століття.

Наразі Шин відбуває 17-річний тюремний термін за раніше скоєні махінації з банкоматами, а також викрадення тракторів вартістю 500 тисяч доларів та цінних трофеїв з Національного музею кінного спорту в Ньюмаркеті.

Золотий туалет створив італійський художник Мауріціо Каттелан Фото: колаж Фокус

Під час останнього засідання в Оксфордському суді він під'єднався з в'язниці HMP Five Wells за допомогою відеозв'язку.

Троє інших обвинувачених не визнали свою причетність до викрадення золотого унітазу: 38-річного Майкла Джонсона звинувачують у крадіжці зі зломом, а 40-річних Фредеріка Сайнса та Бора Гучука — у змові з метою передачі викраденого майна.

Суд над чоловіками має розпочатися 24 лютого 2025 року.

39-річний Джеймс Шин зізнався у викрадені золотого унітаза Фото: TVP

Нагадаємо, раніше Фокус писав про 27-річну Міріану Сантану, яку заарештували в перший же робочий день у лікарні Короадос (штат Сан-Паулу, Бразилія), коли медичні працівники запідозрили, що її диплом — підробка. Як з'ясувалося, дівчина видавала себе за справжню лікарку, а диплом придбала в інтернеті за 8 доларів, хоча запевняла усіх, що закінчила медичні курси у 2022 році.

Крім того, англійська поліція оголосила у розшук 28-річного Деніела Келлавея, підозрюваного в кількох правопорушеннях, але чоловік несподівано з’явився сам. Розшукуваний почав насміхатися з правоохоронців й просив після дня народження оновити інформацію про його вік та врахувати можливі зміни у зовнішності, зокрема нову шевелюру.