5 найкращих дієт для схуднення в 2023 році: рейтинг дієтологів

Якщо ви хочете схуднути, то важливо вибрати ефективну дієту, яка буде дійсно працювати та приносити очікуваний результат.

Важливо вибирати дієту, яка відповідає вашому способу життя. "Дотримання дієти, багатої на поживні речовини, допомагає нам почуватися краще і додає енергії, а також дає нам зрозуміти, що ми робимо кроки до більш здорового життя", — говорить дієтолог Аманда Бівер, RDN, Houston Methodist Wellness Services. Але коли ви почнете шукати найкращі способи схуднути, у вас може запаморочитися голова від усіляких "диво" дієт: кето, палео, 5-2 голодування. І, звичайно ж, у кожної з них є армія прихильників, які пишуть в Instagram про те, як чудово вони почуваються, відмовляючись від вуглеводів/цукору/м'яса/вечері. У такому разі важко зрозуміти, що спробувати в першу чергу.

Група дієтологів розібралася в популярних дієтах і виділила 5 найкращих, на які варто звернути увагу. Про це пише Prevention

Середземноморська дієта

Середземноморська дієта заслужено посідає перше місце у рейтингу найкращих дієт і на це є кілька причин. "У раціоні цієї дієти багато клітковини, що відмінно підходить для поліпшення травлення", — говорить доктор медичних наук Джесіка Кордінг. "Це також корисно для здоров'я серця та зниження ризику виникнення раку". Кординг зазначає, що середземноморська дієта багата на корисні жири і "має тенденцію до низького вмісту ненасичених жирів", що спонукає вас їсти хороші, багаті на поживні речовини продукти.

Середземноморська дієта включає корисні жири, такі як авокадо, оливкова олія, горіхи та рибу принаймні двічі на тиждень. Також у раціоні цієї системи харчування багато бобів, фруктів, листової зелені, цільнозернові продукти та навіть щоденно бокал червоного вина. Ви можете їсти сир у помірних кількостях, але повинні обмежити вживання червоного м'яса до одного-двох разів на тиждень.

Як працює? Дослідження показали, що дотримання традиційної середземноморської дієти або її низьковуглеводної версії протягом року може призвести до втрати ваги приблизно на 5-10% від маси тіла. І після схуднення ця вага не повертається. "Цієї дієти легко дотримуватися, тому що їжа смачна!" каже Бівер.

DASH-дієта

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Дієтологічний підхід до лікування гіпертонії (DASH) був розроблений як спосіб допомогти людям контролювати артеріальний тиск без використання ліків. Хоча також цей підхід використовувався і як дієта для схуднення. В основі DASH акцент на фруктах, овочах, цільнозернових продуктах, нежирних або знежирених молочних продуктах та обмеженні споживання насичених жирів та харчового холестерину.

Як працює? За допомогою DASH-дієти ви зможете схуднути та покращити своє здоров'я. Нещодавнє дослідження, проведене серед людей похилого віку з ожирінням, показало, що ті, хто дотримувався DASH-дієти, втратили вагу та зменшили жирові відкладення, а також отримали безліч інших переваг для здоров'я.

Веганська дієта

Веганська дієта виключає всі продукти тваринного походження, включаючи молочні продукти, яйця та мед. У той час як багато хто вибирає цей спосіб життя з етичних чи екологічних причин, деякі люди також звертаються до веганської дієти для схуднення. А з новою ерою рослинного м'яса стати веганом стало простіше, ніж будь-коли.

Як працює? Веганство допоможе вам скинути вагу, але за однієї головної умови. "Якщо ви їсте високоякісну веганську їжу, таку як листова зелень і рослинні білки, ви можете скинути більше ваги, ніж вегетаріанці або всеїдні", — каже Бівер. Австралійське дослідження 2020 року прийшло до цікавого висновку, що вегани та вегетаріанці з більшою ймовірністю дотримуватимуться дієти в довгостроковій перспективі, тому що вони мотивовані етичними та моральними переконаннями, а не просто втратою ваги.

Флекситаріанська дієта

В той час, як веганська дієта йде на один крок вперед вегетаріанства, флексітаріанська дієта робить один крок назад, пояснює дієтолог Доун Джексон Блатнер. " Це дуже корисна дієта, але вона дає вам можливість з'їсти хот-дог на стадіоні або з'їсти трохи індички на День Подяки".

Як працює? Це дуже гнучка дієта, вона передбачає здебільшого вживання рослинних продуктів, але іноді допускає споживання м'яса в невеликих кількостях. Недавній огляд показав, що люди, які дотримуються флексітаріанської дієти, мають нижчі показники метаболічного синдрому, ніж люди, які регулярно їдять м'ясо.

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Інтервальне голодування

Інтервальне голодування передбачає проміжок часу, під час якого ви можете вживати їжу, так зване, "харчове вікно", а потім період коли заборонено їсти будь-що. Популярна схема 16/8: 8 годин ви можете їсти все, що завгодно, а 16 годин — голодувати. Ви самі підбираєте зручний проміжок для прийому їжі, наприклад, їсте з 9:00 до 17:00 або з 10:00 до 20:00.

Як працює? Обмеживши загальне споживання калорій, ви скинете зайві кілограми – так працює інтервальне голодування. Існують також докази, що інтервальне голодування може збільшити швидкість метаболізму та позитивно вплинути на ваше здоров'я. Однак все це, як і зниження ваги, буде можливо, якщо ви будете дотримуватися дефіциту калорій і не переїдати. Дослідження 2015 року показало, що люди, які дотримувались інтервального голодування, втратили приблизно стільки ж ваги, скільки й ті, хто дотримувався звичайної дієти з обмеженням калорій.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви маєте проблеми, зверніться до фахівця.