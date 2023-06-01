Ягода для розуму: 7 корисних властивостей чорниці

Чорниця неймовірно смачна та корисна ягода, а ще вона може покращити здоров'я вашого мозку.

Шукаєте спосіб підвищити когнітивні функції та покращити здоров'я мозку? Не шукайте далі, перед вами – чорниця! Ці крихітні ягідки не тільки ароматні, але й містять безліч сполук, які, як було доведено, позитивно впливають на когнітивні функції та психічне здоров'я людини. Давайте розглянемо кілька корисних властивостей чорниця, які благотворно впливають на ваш мозок — від зміцнення нейронних зв'язків до зниження ризику старечого недоумства. Про це пише healthshots.

Доктор Вікрам Б. Аглаве, невролог, доктор медичних наук у галузі неврології говорить, що чорниця традиційно розглядалася як засіб, що забезпечує організм енергією та будівельними матеріалами, але все більше визнається її здатність запобігати та захищати наш організм від деяких хвороб. Дієтичні фактори у поєднанні з фізичними вправами чинять дію на наш мозок, впливаючи на функцію нейронів та синаптичну пластичність.

Чим чорниця корисна для здоров'я мозку? "Було виявлено, що чорниця позитивно впливає на когнітивні та психічні функції. Ці ягоди багаті на антиоксиданти, так звані флавоноїди", — говорить невролог. Ось кілька властивостей чорниці, які благотворно впливають на мозок та розумові функції.

Зміцнює нейронні зв'язки

Було виявлено, що продукти, багаті на флавоноїди, такі, як чорниця, зміцнюють зв'язки між нейронами, що може знизити ризик когнітивних проблем. Крім того, регулярне вживання чорниці покращує роботу мозку та пам'ять.

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Позитивно впливає на інтелект

Антиоксиданти у чорниці позитивно впливають на області мозку, що відповідає за інтелект. Це, своєю чергою, може поліпшити когнітивну функцію.

Має протизапальні властивості

Флавоноїди в чорниці також мають протизапальні властивості, які зменшують запалення в мозку, тим самим покращуючи передачу клітинних сигналів.

Покращує мозкову активність та кровотік

Дослідження показали, що регулярне вживання чорниці у людей похилого віку покращує мозкову діяльність, кровотік і навіть пам'ять.

Знижує ризик деменції

Також було показано, що регулярне вживання чорниці знижує ризик недоумства та підвищує концентрацію уваги.

Позитивний вплив на настрій

Було показано, що регулярне вживання чорниці позитивно впливає на настрій, тим самим запобігаючи та полегшуючи такі розлади як депресія.

Бореться зі стресом

Велика кількість вітаміну С у чорниці також допомагає зняти тривогу та бореться зі стресом, позитивно впливаючи на мозок.

Тільки чорниці недостатньо для здорового мозку… Хоча чорниця, безумовно, є відмінним вибором серед продуктів для зміцнення здоров'я мозку, важливо пам'ятати, що це лише частина головоломки. Здорова дієта, багата на різноманітні фрукти, овочі, цілісні злаки та нежирні білки, є ключем до підтримки оптимальної роботи мозку. Крім того, регулярні фізичні вправи, управління стресом та якісний сон такоє є надважливими факторами у підтримці здоров'я мозку в старості.

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