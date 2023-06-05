Спи та худни! 5 способів спалювати жир уві сні

Схуднути під час сну цілком реально! Головне знати секретні способи, які допоможуть спалювати жир навіть коли ви спите.

Коли ви спите достатню кількість часу протягом ночі, у вас правильно виробляються гормони, добре функціонує нервова система та прискорюється метаболізм. Але ви можете взяти від сну ще більше і допомогти своєму організму спалювати жир. Про це пише realbuzz.com.

Казеїновий протеїн

У той час, як сироватковий протеїн – ідеально підходить для відновлення після тренування, казеїновий протеїн – допомагає прискорити спалювання жиру вночі. Казеїн — це білок, на розщеплення якого може піти від шести до восьми годин. Це означає, що ваш метаболізм буде залишатися активним протягом усієї ночі, і ви прокинетеся енергійною та активною, а не голодною як вовк.

Жироспалювальні властивості казеїну були підтверджені голландським дослідженням, яке виявило, що після вживання протеїну на ніч відбувається прискорення метаболізму протягом усієї ночі. Так само дослідники з Маастрихтського університету виявили, що казеїн посилює нічний синтез білка, що допомагає відновлювати та зміцнювати м'язи. Якщо зважити, що кожен зайвий кілограм м'язів щодня спалює 30-35 калорій, то це додатковий бонус цього суперпротеїну, який просто не можна ігнорувати.

Тривалий сон

Це правда, один із найефективніших способів скинути зайві кілограми під час сну – просто більше спати. У сучасному світі з його напруженим графіком більшість людей часто нехтують сном, але якщо ви хочете схуднути, це необхідно змінити. Не вірите нам? Дослідження, опубліковане в Archives of Internal Medicine, показало, що люди з надмірною вагою в середньому сплять на 16 хвилин на день менше, ніж їхні колеги з нормальною вагою. Здається не дуже багато, але згодом ця різниця збільшується.

То ж як сон допомагає залишатися струнким? Вся справа в гормонах лептині та греліні. Лептин допомагає регулювати рівень енергії та знижує апетит, а грелін стимулює почуття голоду та часто викликає потребу в їжі. Результати дослідження, проведеного в Університеті Вісконсина, показали, що в учасників, які висипалися, був знижений рівень греліну та підвищений рівень лептину, що допомагало контролювати їхній апетит протягом дня.

Їжте сир перед сном

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Коли справа доходить до дієти, на їжу перед сном часто накладається заборона, але насправді це залежить від того, яку їжу ви обираєте. Повна відмова від їжі перед сном може мати протилежний ефект, оскільки люди, які прокидаються голодними, набагато частіше переїдають за сніданком. Невеликий перекус сиром перед сном — відмінний вибір, оскільки він багатий на казеїновий білок.

Як додатковий бонус сир містить амінокислоту триптофан. Дослідження, опубліковане у Журналі психіатричних досліджень, показало, що триптофан покращує якість сну та скорочує час, необхідний для засинання. Це означає, що сир буде пригнічувати почуття голоду протягом усієї ночі та забезпечить вам гарний сон. Ну, як, подобається?

Тренування перед сном

Тоді як сон сам собою добре сприяє схудненню, є кілька вправ, виконання яких перед сном допоможе цьому процесу. Одна з найкращих – тренування з обтяженням перед сном. Спалювання жиру пов'язане з прискоренням метаболізму та тренування з обтяженнями відмінно підходять для цього. Насправді, згідно зі статтею, опублікованою в Міжнародному журналі спортивного харчування, випробувані, які виконували вправи з обтяженнями, мали більш високий рівень метаболізму у стані спокою в середньому протягом 16 годин після тренування.

Це тренування з обтяженнями не повинно бути надто складним. Досить простого тренування з гантелями, навіть якщо воно не доводить вас до межі і не змушує ваше дихання збиватися. Після цього варто випити казеїновий коктейль, як згадувалося раніше, це забезпечить послідовне відновлення м'язів протягом усієї ночі, поки ви спатимете.

Їжте невеликими порціями

"Їжте потроху і часто" — улюблена порада тренерів та дієтологів у всьому світі, і ви будете раді почути, що це чудовий спосіб прискорювання втрати ваги вночі. Часті прийоми їжі невеликими порціями протягом дня сприяють прискоренню метаболізму та гарантують, що ваше тіло продовжить спалювати жир протягом усієї ночі. Звичайно, щоб ця техніка працювала, ці страви мають бути здоровими та поживними!

Часті прийоми їжі не тільки прискорюють обмін речовин під час сну, але й гарантують, що ваш апетит буде контрольованим і вранці ви не прокинетеся з бажанням з'їсти половину холодильника.

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