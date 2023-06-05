Відмінна пам'ять та високий IQ. Топ 7 продуктів для мозку

Для здоров'я мозку важливий режим, здоровий сон – правильне харчування, яке збагатить його важливими вітамінами та мінералами. Що є, щоб мати чудову пам'ять та ясний розум?

Попереду важливий іспит, вирішення складного завдання або просто є потреба додати кілька балів до свого IQ? Спробуйте додати ці продукти у свій щоденний раціон, аби підтримувати когнітивні функції та здоров'я вашого мозку. Про це пише realbuzz.com.

Жирна риба

Якщо ви щосили намагаєтеся згадати, що сьогодні робили або що їли на вечерю годину тому, подумайте про те, щоб додати до свого раціону жирну рибу. Жирні кислоти Омега-3, які містяться в жирній рибі, такій як лосось, скумбрія та сардини, безцінні для нашого організму і мозок – не виняток. Дослідники з Університету Куопіо у Фінляндії з'ясували, що вживання жирної риби 3 рази на тиждень знижує ризики розвитку проблем із мозком на 26% та запобігає втраті пам'яті.

Темна листова зелень

Темна листова зелень, наприклад, шпинат і броколі, багата на антиоксиданти, зокрема вітамін С і бета-каротин, які необхідні для підтримки здоров'я вашого тіла і мозку. Вони також є чудовим джерелом фолієвої кислоти, яка допомагає прискорити обробку інформації та покращує пам'ять.

Результати досліджень, опубліковані в Американському журналі клінічного харчування, показали, що фолієва кислота, що міститься в листових зелених овочах, сприяє збереженню когнітивних функцій у літньому віці.

Яйця

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Яєчні жовтки — це живильні електростанції, що містять безліч вітамінів і мінералів, необхідних для гарної роботи мозку. Цей недорогий універсальний інгредієнт є чудовим джерелом заліза, необхідного для утворення еритроцитів, які переносять кисень до мозку, допомагаючи підтримувати гостроту ваших розумових здібностей, а також бути зосередженими та пильними. Яйця також є чудовим джерелом вітаміну В12, дефіцит якого може призвести до втрати пам'яті і сплутаної свідомості.

Зелений чай

Оскільки ваш мозок приблизно на 80% складається з води, підтримання належної гідрації є життєво важливим для того, щоб допомогти йому функціонувати на оптимальному рівні. Однак, якщо ви не любите пити звичайну воду, заміна її на чашку зеленого чаю може надати вашому мозку додатково користі. Корейське дослідження показало, що зелений чай допомагає підвищити розумову активність та покращити пам'ять. Дослідники також з'ясували, що антиоксиданти, які містяться у зеленому чаї, здатні захистити мозок та знизити ризик розвитку деменції.

Шоколад

Ні, це не просто прийняття бажаного за дійсне — шоколад і справді корисний! Але правда в тому, що молочний шоколад навряд чи покращить ваш IQ, а ось темний, багатий на флавоноїди, — покращує ваші когнітивні здібності та роботу мозку загалом. Дослідження показали, що флавоноїди сприяють створенню нових нейронних зв'язків у мозку, а також покращують їхню здатність формувати нові спогади.

Дослідження також показують, що флавоноїди покращують приплив крові до мозку. Дослід, у якому брали участь дорослі жінки, показав, що при вживанні шоколадних напоїв, багатих флавоноїдами, приплив крові до мозку учасників збільшився протягом двох годин і вони краще впоралася зі складним розумовим завданням.

Фрукти

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Обирайте фрукти з високим вмістом антиоксидантів, оскільки вони сприяють біохімії мозку. Чудовим варіантом є полуниця, чорниця, ківі та вишня. Вони також є гарними інгредієнтами для смузі, то чому б не змішати їх з корисними жирами із йогурту та молока, багатого кальцієм?

Вода

Не треба бути нейрохірургом, щоб зрозуміти, що вода підтримує гідратацію мозку, щоб він міг функціонувати на оптимальному рівні. Не дивно, що багато шкіл прислухаються до цієї поради та забезпечують своїх учнів пляшками з водою.

Споживання води залежить від індивідуальних особливостей, але середнє щоденне споживання чистої питної води становить від 1,5 до 2 літрів води щодня.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви маєте проблеми, зверніться до фахівця.