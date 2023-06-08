Вага не повернеться. Як схуднути за 10 днів без жорстких дієт

Схуднути за 10 днів цілком реально і навіть зробити так, щоб вага більше не повернулася. Для цього від вас потрібні лише дисципліна та бажання.

Згідно з дослідженням Всесвітньої федерації ожиріння, до 2035 року більше половини населення світу матиме надмірну вагу або страждатиме від ожиріння. Близько 2,6 мільярда людей у всьому світі, а це приблизно 38% населення світу, вже мають надмірну вагу, і очікується, що це число збільшиться до 4 мільярдів (51%) за 12 років. У таких умовах турбота про масу тіла стає дуже важливою. Проте є кілька методик, за допомогою яких можна схуднути за 10 днів. Про це пише Lifestyle Asia.

Є кілька домашніх засобів, що дозволяють схуднути за 10 днів без проблем зі здоров'ям. Потрібно трохи змінити спосіб життя, включити до свого розпорядку дня звички, які допоможуть швидко скинути вагу. Результат залежить від віку, зросту та наявності тих чи інших хронічних захворювань.

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Деякі дієтологи припускають, що схуднути на 5-10 кг можливо за 10 днів, якщо ви щодня споживатимете на 500 калорій за допомогою дієти та 500 калорій спалюватимете за допомогою вправ. Жінки повинні споживати 1200 калорій, а чоловіки — 1800 калорій на день, щоб швидко скинути зайві кілограми.

Не пийте надто багато води

Тренер з фітнесу Стів Максвелл радить вам скоротити споживання крохмалистих вуглеводних продуктів. Це означає, що споживання цукру, крохмалю, випічки та хліба всіх видів заборонено. Свіжі фрукти містять хороші вуглеводи, тому їх можна їсти. Разом із фруктами намагайтеся щодня включати у свій раціон більше салатів зі свіжих овочів. Порція тваринного білка чотири рази на тиждень також має бути присутня у вашому раціоні. Ще одна важлива порада, якою поділився Макселл, — скоротити надмірне споживання води.

Скоротіть споживання рафінованих вуглеводів

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Особистий тренер Хейден Вільям Кортленд радить скоротити споживання рафінованих вуглеводів. Їх можна замінити білком та корисними жирами. Ще одна важлива порада — використовуйте короткі повторення високоінтенсивних вправ, наприклад, 10-хвилинні спринти частіше ніж довгі, повільні вправи, такі як біг на біговій доріжці в постійному темпі. Сон також дуже необхідний під час схуднення. Потрібно переконатися, що вночі ви спите щонайменше 7 годин.

Не зважуйтесь щодня

Перевірка ваги щодня може спричинити стрес. Це може демотивувати вас та стати причиною зриву. Щоденне зважування також може ввести в оману, оскільки воно не бере до уваги той факт, що ви, можливо, збільшуєте м'язову масу. Ви повинні зважуватись один раз на тиждень, в ідеалі вранці.

Беріть із собою перекус, коли виходите з дому

Шилпа Арора Н.Д. — відомий практикуючий лікар, дієтолог та сертифікований тренер з макробіотичного здоров'я розповіла, що саме перекуси поза домом сприяють споживанню непотрібних калорій. Отже, завжди беріть перекус із собою щоразу, коли ви виходите з дому. Горіхи та насіння, фрукти, йогурт без добавок, чорний шоколад, кубики сиру — чудова альтернатива шкідливим перекусам.

Шукайте здорову альтернативу

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Дейв Еспрі, засновник Bulletproof 360 Inc. і Bulletproof Nutrition Inc, пропонує перейти з рослинної олії, що викликає запалення, на топлену олію. Можна також замінити крохмалисті овочі, такі як рис та картопля, листовими зеленими овочами. Фруктоза з таких продуктів, як фрукти, може викликати у вас потяг до їжі протягом усього дня, тому він пропонує не вживати на сніданок продукти, багаті на фруктозу. Ви можете з'їсти їх після вечері, щоб впоратися з бажанням перекусити пізно увечері чи вночі.

Перейти на рідку дієту

Вікторія Гарсія Драго, інструктор з йоги, радить для отримання швидких результатів віддати перевагу рідкій дієті протягом 3 днів. Протягом цих трьох днів, щоб прискорити обмін речовин, вам не треба їсти нічого, крім органічних соків. Необхідно переконатися, що в цей період ви п'єте достатню кількість води кімнатної температури, настояної на кількох скибочках лимона, лайма та нарізаних огірків. Це збереже вас від зневоднення. Завдяки рідині ваш шлунок буде постійно наповнений, і ви не відчуватимете сильного голоду.

Виключіть вживання "порожніх калорій"

Особистий тренер Метт Свіженки каже, що для того, щоб схуднути за 10 днів, потрібно стежити за тим, що ви їсте. Слід скоротити споживання "порожніх калорій", таких як печиво, газовані напої та продукти, що зазнали технологічної обробки. Щоденна активність не менш важлива, тому займайтесь ходьбою, бігом, їздою на велосипеді, плаванням, танцями та спортом. Джеймі Макфейден, ще один тренер зі здорового способу життя та фітнесу, пропонує триматися подалі від продуктів в упаковці, а також скоротити споживання алкоголю.

Як зберегти вагу після 10 днів схуднення?

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Після того як ви досягли своєї мети, потрібно підтримувати свою вагу. По-перше, ви повинні продовжувати дотримуватися низькокалорійної дієти і вести активний спосіб життя. Не нехтуйте повноцінним сном, адже ваш організм має відновлюватися та відпочивати. Крім того, намагайтеся уникати нездорової їжі та вживання алкоголю.

Чи є побічні ефекти?

Хоча це досить ефективний спосіб схуднення, можуть виникнути деякі побічні ефекти. Екстремальна втрата ваги може призвести до різних ускладнень, таких як метаболічні зміни, втрата м'язової маси та дефіцит поживних речовин. Втома, зневоднення, дисбаланс електролітів та утворення каменів у жовчному міхурі також є деякими побічними ефектами швидкої втрати ваги.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви маєте проблеми, зверніться до фахівця.