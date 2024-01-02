Мобільні групи застосували кулемети та автомати для знищення ударних БПЛА РФ на Сумщині (відео)

Прикордонники збили два ударні БпЛА Shahed-136/131, які атакували Україну з російського кордону.

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Прикордонники збили російські ударні безпілотники, яким вдалося залетіти через кордон у Сумську область. У Telegram-каналі Держприкордонслужби України повідомили подробиці.

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На відео можна побачити, що захисники застосовують стрілецьку зброю. Для знищення цілей використовувався й великокаліберний кулемет, але, як саме було ліквідовано, у відомстві не назвали.

Прикордонники зазначили, що збили два ударні БпЛА Shahed-136/131 на Сумщині. Учора, під час атаки України дронами, на одному з напрямків держкордону прикордонний наряд зафіксував політ двох баражуючих боєприпасів типу "Шахед". Охоронці кордону відкрили вогонь, внаслідок чого обидва БПЛА було збито.

Атака по Україні 2 січня

Вранці 2 січня армія Росії запустила ракети по містах України, внаслідок чого вибухи пролунали одразу в кількох регіонах. За даними ДСНС, у столиці внаслідок масованого ракетного удару загинули двоє людей. У Харківській та Київській областях також не вдалося врятувати мирних жителів. Робота над ліквідацією наслідків триває.

Частина повітряних об'єктів противника була спрямована по Харкову. Для ударів було використано аеробалістичні ракети "Кинджал", що призвело до руйнувань і постраждалих.

У Київській області загинули двоє людей, а ще 11, серед яких 1 дитина, постраждали. Їм надали термінову медичну допомогу. У низці громад Броварського, Бучанського, Фастівського, Вишгородського районів також виникли проблеми з енергопостачанням, проте робота над відновленням триває. У будинку в Солом'янському районі Києва постраждали 43 людей.

У Повітряних силах ЗСУ повідомили, російські окупанти під час атаки по мирних українських містах запустили 99 цілей, з яких українським захисникам вдалося знищити 72.

Нагадаємо, 31 грудня 2023 року у Повітряних силах ЗСУ підбили підсумки 2022-2023 років. За словами командувача ЗС ЗСУ Миколи Олещука, українським зараз силам вдається знищувати 85% запущених росіянами крилатих ракет і ударних БПЛА.