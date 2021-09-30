17 найнадійніших європейських уживаних авто сучасності

Названі кращі старі автомобілі в 17 різних класах. Абсолютним переможцем рейтингу став кросовер Peugeot 5008.

Британське видання WhatCar? опублікувало рейтинг якості вживаних авто. Експерти вивчили надійність автомобілів, а також вартість запчастин до них і ремонту.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Найнадійніші старі автомобілі визначили в 17 різних класах. Крім переможців, визначили моделі, які отримали "срібло" і "бронзу".

[ + – ] Peugeot 5008 став абсолютним переможцем рейтингу Фото: Stellantis

Найбільше балів набрав кросовер Peugeot 5008 — він і став абсолютним переможцем. А найбільшу кількість нагород зібрали моделі BMW — німецькі авто посіли перше місце в чотирьох класах.

Кращі вживані авто сучасності за версією WhatCar?:

Кращий старий міський автомобіль — Kia Picanto (2017-). Призери — Hyundai i10 (2014-2020) і Volkswagen Up (2012-).

— Kia Picanto (2017-). Призери — Hyundai i10 (2014-2020) і Volkswagen Up (2012-). Кращий старий малий автомобіль — Skoda Fabia (2015-). Призери — Seat Ibiza (2017-) і Suzuki Swift (2010-2017).

— Skoda Fabia (2015-). Призери — Seat Ibiza (2017-) і Suzuki Swift (2010-2017). Кращий старий сімейний автомобіль — Audi A3 (2013-2020). Призери — Skoda Octavia (2013-2020) і Volkswagen Golf (2013-2020).

— Audi A3 (2013-2020). Призери — Skoda Octavia (2013-2020) і Volkswagen Golf (2013-2020). Кращий старий автомобіль бізнес-класу — Audi A4 (2015-). Призери — BMW 3 Серії (2019-) і Volkswagen Passat (2015-).

— Audi A4 (2015-). Призери — BMW 3 Серії (2019-) і Volkswagen Passat (2015-). Кращий старий розкішний автомобіль — BMW 5-Series (2017-). Призери — Audi A8 (2017-) і Mercedes-Benz S-Class (2014-2020).

— BMW 5-Series (2017-). Призери — Audi A8 (2017-) і Mercedes-Benz S-Class (2014-2020). Кращий старий компактний кросовер — Seat Arona (2018-). Призери — Audi Q2 (2016-) і Renault Captur (2013-2019).

— Seat Arona (2018-). Призери — Audi Q2 (2016-) і Renault Captur (2013-2019). Кращий старий сімейний кросовер — Skoda Karoq (2017-). Призери — Seat Ateca (2016-) і Volkswagen Tiguan (2016-).

— Skoda Karoq (2017-). Призери — Seat Ateca (2016-) і Volkswagen Tiguan (2016-). Кращий старий великий кросовер — Peugeot 5008 (2017-). Призери — Audi Q5 (2018-) і Skoda Kodiaq (2016-).

— Peugeot 5008 (2017-). Призери — Audi Q5 (2018-) і Skoda Kodiaq (2016-). Кращий старий розкішний кросовер — Audi Q7 (2015-). Призери — Porsche Macan (2014-) і Volvo XC90 (2015-).

— Audi Q7 (2015-). Призери — Porsche Macan (2014-) і Volvo XC90 (2015-). Кращий старий мінівен — Volkswagen Touran (2015-). Призери — Ford Galaxy (2015-) і Citroen Grand C4 Picasso (2014-2018).

— Volkswagen Touran (2015-). Призери — Ford Galaxy (2015-) і Citroen Grand C4 Picasso (2014-2018). Кращий старий універсал — Skoda Octavia (2013-2020). Призери — BMW 5 Серії (2017-) і Volkswagen Passat (2015-).

— Skoda Octavia (2013-2020). Призери — BMW 5 Серії (2017-) і Volkswagen Passat (2015-). Кращий старий компактний спортивний автомобіль — Ford Fiesta ST (2013-2017). Призери — BMW M135i (2012-2016) і Renault Megane RS (2018-).

— Ford Fiesta ST (2013-2017). Призери — BMW M135i (2012-2016) і Renault Megane RS (2018-). Найкраще старе купе/кабріолет — BMW 4 Series Gran Coupe (2014-2020). Призери — Audi TT (2014-) і Audi A3 Cabriolet (2014-2020).

— BMW 4 Series Gran Coupe (2014-2020). Призери — Audi TT (2014-) і Audi A3 Cabriolet (2014-2020). Кращий старий спорткар — BMW i8 (2014-2020). Призери — Porsche Cayman (2013-2016) і Mazda MX-5 (2015-).

— BMW i8 (2014-2020). Призери — Porsche Cayman (2013-2016) і Mazda MX-5 (2015-). Кращий старий спортивний седан — Mercedes-AMG E63 (2017-). Призери — Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio (2016-) і Mercedes-AMG C63 (2016-2021).

— Mercedes-AMG E63 (2017-). Призери — Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio (2016-) і Mercedes-AMG C63 (2016-2021). Кращий старий гібрид — BMW 530e (2017-). Призери — Hyundai Ioniq (2017-) і Volkswagen Passat GTE (2015-).

— BMW 530e (2017-). Призери — Hyundai Ioniq (2017-) і Volkswagen Passat GTE (2015-). Кращий старий електромобіль — Renault Zoe (2013-). Призери — Nissan Leaf (2018-) і Tesla Model 3 (2019-).

Раніше Фокус повідомляв, що експерти назвали найбезпечніші автомобілі для задніх пасажирів. Серед них переважають кросовери.

Також нещодавно визначили найнадійніші китайські автомобілі. Експерти відзначили підвищення якості моделей з Китаю