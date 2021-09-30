17 найнадійніших європейських уживаних авто сучасності
Названі кращі старі автомобілі в 17 різних класах. Абсолютним переможцем рейтингу став кросовер Peugeot 5008.
Британське видання WhatCar? опублікувало рейтинг якості вживаних авто. Експерти вивчили надійність автомобілів, а також вартість запчастин до них і ремонту.
Найнадійніші старі автомобілі визначили в 17 різних класах. Крім переможців, визначили моделі, які отримали "срібло" і "бронзу".
Найбільше балів набрав кросовер Peugeot 5008 — він і став абсолютним переможцем. А найбільшу кількість нагород зібрали моделі BMW — німецькі авто посіли перше місце в чотирьох класах.
Кращі вживані авто сучасності за версією WhatCar?:
- Кращий старий міський автомобіль — Kia Picanto (2017-). Призери — Hyundai i10 (2014-2020) і Volkswagen Up (2012-).
- Кращий старий малий автомобіль — Skoda Fabia (2015-). Призери — Seat Ibiza (2017-) і Suzuki Swift (2010-2017).
- Кращий старий сімейний автомобіль — Audi A3 (2013-2020). Призери — Skoda Octavia (2013-2020) і Volkswagen Golf (2013-2020).
- Кращий старий автомобіль бізнес-класу — Audi A4 (2015-). Призери — BMW 3 Серії (2019-) і Volkswagen Passat (2015-).
- Кращий старий розкішний автомобіль — BMW 5-Series (2017-). Призери — Audi A8 (2017-) і Mercedes-Benz S-Class (2014-2020).
- Кращий старий компактний кросовер — Seat Arona (2018-). Призери — Audi Q2 (2016-) і Renault Captur (2013-2019).
- Кращий старий сімейний кросовер — Skoda Karoq (2017-). Призери — Seat Ateca (2016-) і Volkswagen Tiguan (2016-).
- Кращий старий великий кросовер — Peugeot 5008 (2017-). Призери — Audi Q5 (2018-) і Skoda Kodiaq (2016-).
- Кращий старий розкішний кросовер — Audi Q7 (2015-). Призери — Porsche Macan (2014-) і Volvo XC90 (2015-).
- Кращий старий мінівен — Volkswagen Touran (2015-). Призери — Ford Galaxy (2015-) і Citroen Grand C4 Picasso (2014-2018).
- Кращий старий універсал — Skoda Octavia (2013-2020). Призери — BMW 5 Серії (2017-) і Volkswagen Passat (2015-).
- Кращий старий компактний спортивний автомобіль — Ford Fiesta ST (2013-2017). Призери — BMW M135i (2012-2016) і Renault Megane RS (2018-).
- Найкраще старе купе/кабріолет — BMW 4 Series Gran Coupe (2014-2020). Призери — Audi TT (2014-) і Audi A3 Cabriolet (2014-2020).
- Кращий старий спорткар — BMW i8 (2014-2020). Призери — Porsche Cayman (2013-2016) і Mazda MX-5 (2015-).
- Кращий старий спортивний седан — Mercedes-AMG E63 (2017-). Призери — Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio (2016-) і Mercedes-AMG C63 (2016-2021).
- Кращий старий гібрид — BMW 530e (2017-). Призери — Hyundai Ioniq (2017-) і Volkswagen Passat GTE (2015-).
- Кращий старий електромобіль — Renault Zoe (2013-). Призери — Nissan Leaf (2018-) і Tesla Model 3 (2019-).
Раніше Фокус повідомляв, що експерти назвали найбезпечніші автомобілі для задніх пасажирів. Серед них переважають кросовери.
Також нещодавно визначили найнадійніші китайські автомобілі. Експерти відзначили підвищення якості моделей з Китаю