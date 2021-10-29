Не плутати з Tesla: китайці показали яскравий електричний пікап

Edison Future EF1 запропонують у кузовах пікап та фургон. Заплановані версії з одним, двома та трьома моторами.

Енергетична компанія SPI Energy представила в Гонконгу свій перший електромобіль Edison Future EF1. Його називають конкурентом Tesla Cybertruck. Про це повідомляє сайт Autoevolution.

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[ + – ] На даху встановлені сонячні панелі Фото: autoevolution.com

Новий Edison Future EF1 виглядає досить нестандартно, але все ж таки не так футуристично, як Tesla Cybertruck. Поряд із пікапом EF1-T також запропонують позашляховий фургон EF-1V. Обом версіям доступні сонячні батареї на дах.

[ + – ] Поряд із пікапом запропонують фургон Фото: autoevolution.com

Салон пікапа Edison Future EF1-T – шестимісний, а фургона EF-1V – тримісний. По центру передньої панелі встановлений великий сенсорний 17,5-дюймовий дисплей.

Китайський електромобіль запропонують у короткому та подовженому варіантах. Заявлено, що довжина пікапа вантажної платформи становитиме 1,98 або 2,43 м, а обсяг вантажного відсіку фургона — 7362 або 11 326 літрів.

[ + – ] На першому ряду – три сидіння Фото: autoevolution.com

Пікап Edison Future EF1-T запропонують у трьох версіях:

Standard — один мотор, задній привід, 0-100 км/год за 6,5 с, маса причепа, що буксирується, — 3,4 тонни;

Premium – два мотори, повний привід 0-100 км/год за 4,5 с, маса причепа, що буксирується, – 3,6 тонни;

Super – три мотори, повний привід 0-100 км/год за 3,9 с, маса причепа, що буксирується, – 3,85 тонни;

[ + – ] Найпотужніший Edison Future EF1-T розганяється до 100 км/год за 3,9 с Фото: autoevolution.com

Фургон Edison Future EF1-V буде доступний лише з одним або двома двигунами. Запас ходу електромобілів поки що тримають у секреті. Продажі моделі мають стартувати у 2022 чи 2023 році.

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