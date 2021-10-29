Не путать с Tesla: китайцы показали яркий электрический пикап
Edison Future EF1 предложат в кузовах пикап и фургон. Запланированы версии с одним, двумя и тремя моторами.
Энергетическая компания SPI Energy представила в Гонконге свой первый электромобиль Edison Future EF1. Его называют конкурентом Tesla Cybertruck. Об этом сообщает сайт Autoevolution.
Новый Edison Future EF1 выглядит весьма нестандартно, но все же не так футуристично, как Tesla Cybertruck. Наряду с пикапом EF1-T также предложат внедорожный фургон EF-1V. Обеим версиям доступны солнечные батареи на крышу.
Салон пикапа Edison Future EF1-T – шестиместный, а фургона EF-1V – трехместный. По центру передней панели установлен большой 17,5-дюймовый сенсорный дисплей.
Китайский электромобиль предложат в коротком и удлиненном вариантах. Заявлено, что у пикапа длина грузовой платформы составит 1,98 или 2,43 м, а объем грузового отсека фургона – 7362 или 11 326 литров.
Пикап Edison Future EF1-T предложат в трех версиях:
- Standard – один мотор, задний привод, 0-100 км/ч за 6,5 с, масса буксируемого прицепа – 3,4 тонны;
- Premium – два мотора, полный привод 0-100 км/ч за 4,5 с, масса буксируемого прицепа – 3,6 тонны;
- Super – три мотора, полный привод 0-100 км/ч за 3,9 с, масса буксируемого прицепа – 3,85 тонны;
Фургон Edison Future EF1-V будет доступен только с одним или двумя моторами. Запас хода электромобилей пока держат в секрете. Продажи модели должны стартовать в 2022 или 2023 году.
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