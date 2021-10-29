Не путать с Tesla: китайцы показали яркий электрический пикап

Edison Future EF1 предложат в кузовах пикап и фургон. Запланированы версии с одним, двумя и тремя моторами.

Энергетическая компания SPI Energy представила в Гонконге свой первый электромобиль Edison Future EF1. Его называют конкурентом Tesla Cybertruck. Об этом сообщает сайт Autoevolution.

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[ + – ] На крыше установлены солнечные панели Фото: autoevolution.com

Новый Edison Future EF1 выглядит весьма нестандартно, но все же не так футуристично, как Tesla Cybertruck. Наряду с пикапом EF1-T также предложат внедорожный фургон EF-1V. Обеим версиям доступны солнечные батареи на крышу.

[ + – ] Наряду с пикапом предложат фургон Фото: autoevolution.com

Салон пикапа Edison Future EF1-T – шестиместный, а фургона EF-1V – трехместный. По центру передней панели установлен большой 17,5-дюймовый сенсорный дисплей.

Китайский электромобиль предложат в коротком и удлиненном вариантах. Заявлено, что у пикапа длина грузовой платформы составит 1,98 или 2,43 м, а объем грузового отсека фургона – 7362 или 11 326 литров.

[ + – ] На первом ряду - три сиденья Фото: autoevolution.com

Пикап Edison Future EF1-T предложат в трех версиях:

Standard – один мотор, задний привод, 0-100 км/ч за 6,5 с, масса буксируемого прицепа – 3,4 тонны;

– один мотор, задний привод, 0-100 км/ч за 6,5 с, масса буксируемого прицепа – 3,4 тонны; Premium – два мотора, полный привод 0-100 км/ч за 4,5 с, масса буксируемого прицепа – 3,6 тонны;

– два мотора, полный привод 0-100 км/ч за 4,5 с, масса буксируемого прицепа – 3,6 тонны; Super – три мотора, полный привод 0-100 км/ч за 3,9 с, масса буксируемого прицепа – 3,85 тонны;

[ + – ] Самый мощный Edison Future EF1-T разгоняется до 100 км/ч за 3,9 с Фото: autoevolution.com

Фургон Edison Future EF1-V будет доступен только с одним или двумя моторами. Запас хода электромобилей пока держат в секрете. Продажи модели должны стартовать в 2022 или 2023 году.

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