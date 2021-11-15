Автовиробники відмовляться від бензинових двигунів: у списку Mercedes-Benz

Уряди трьох країн, які є найбільшими автовиробниками, відмовилися підписувати декларацію в Глазго.

Низка автокомпаній погодилася до 2040 року відмовитися від виробництва машин із бензиновими двигунами. Декларацію було підписано за підсумками конференції зі зміни клімату в Глазго, повідомляє The New York Times.

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У списку виробників, які взяли на себе таке зобов'язання, – BYD, Ford, General Motors, Jaguar Land Rover, Mercedes-Benz і Volvo.

Їхні конкуренти BMW, Honda, Hyundai, Nissan, Stellantis, Toyota та Volkswagen Group відмовилися від такої ініціативи. У переліку тих, хто утримався, — уряди США, Китаю та Японії, де випускають величезну кількість автомобілів.

Зазначається, що згадані країни не погодилися підписувати декларацію, оскільки це потребує значних інвестицій компаній у технології, тоді як уряди не дали обіцянок забезпечити інфраструктуру зарядки електрокарів.

Основною метою конференції в Глазго є мобілізація зусиль країн для виконання цілей, поставлених Паризькою угодою щодо клімату. Завданням угоди є значне зменшення викидів парникових газів до 2030 року, а до середини століття планується досягти нульового рівня викидів.

Нагадаємо, у звіті метеорологічного агентства ООН повідомили, що концентрація парникових газів у світі минулого року досягла рекордного рівня. Зазначається, що зафіксовані темпи викидів далеко відходять від норм, прописаних Паризькою угодою у 2015 році.