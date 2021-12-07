Японці запатентували інноваційну технологію для світлодіодних фар

Світлодіодні фари потребують підігріву, адже під час їхньої роботи виділяється мало тепла і тому взимку вони відмерзають дуже повільно.

Японська компанія PIAA, що виробляє автомобільні компоненти, запатентувала нову технологію підігріву фар. Вона призначена для регіонів із холодними зимами та, перш за все, розрахована на світлодіодну оптику. Про це повідомляє сайт Ampercar.

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Справа в тому, що сучасні світлодіодні лампи виділяють набагато менше тепла, ніж старі галогенні. Відповідно, розтопити обмерзлу фару або ліхтар складніше.

[ + – ] На ковпаки фар і ліхтарів клеїться спеціальна плівка Фото: BestCarWeb

У PIAA пропонують клеїти на автомобільну оптику спеціальну прозору плівку. Нагрівальний елемент підключається до проводки фар. Енергоспоживання невелике — лише 5 Вт. Також можлива робота підігріву від напруги 24 вольт (воно застосовується у вантажівках і деяких гібридах).

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Система здатна автоматично вмикатися за температури нижче +5 градусів і нагріває фари та ліхтарі до +55-60 градусів. Плівка стійка до незначного пошкодження і не боїться миття.

[ + – ] Технологія дозволяє прогрівати скло фар до 55-60 градусів

У PIAA вже готові продавати новий винахід. Оцінили комплект із двох таких наклейок у 16 тис. японських єн (140 доларів).

Раніше Фокус розповідав про винахід компанією Porsche екологічно чистого бензину. Його планують виробляти у промислових масштабах.