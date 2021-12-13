Представлений розкішний будинок на колесах із вбудованим гаражем для Porsche (відео)

Volkner Mobil Performance S досягає 12 м завдовжки. Внутрішнє оздоблення обговорюється з кожним клієнтом індивідуально.

Німецька компанія Volkner Mobil представила нову версію свого дорогого автобудинку Performance S. Його оцінили в 1,8 млн доларів — на рівні найексклюзивніших суперкарів. Про це повідомляє сайт "Carscoops".

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Volkner Mobil Performance S побудований на рамному шасі вантажівки Mercedes-Benz Actros. За розмірами його можна порівняти з автобусами:

Довжина – 12 м

Ширина – 2,5 м

Висота – 3,85 м

[ + – ] У салоні автобудинку – величезна ванна [ + – ] Варіанти обробки підбирають індивідуально [ + – ] Сидіння оснащені вентиляцією та масажем [ + – ] Електроустаткування живиться від сонячних батарей [ + – ] Сидіння оснащені вентиляцією та масажем [ + – ] Кухня доповнена плитою та холодильником

Автобудинок важить цілих 18 тонн і оснащений 460-сильним турбодизелем Volvo. Великий 350-літровий бак дозволяє вирушити в далеку подорож.

Компонування та обробка салону обговорюється з кожним покупцем індивідуально — запропоновані різні варіанти. У будь-якому випадку всередині облаштовані вітальня, кухня з плитою та холодильником, спальні місця та великий санвузол з 800-літровим баком для води.

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Як правило, Volkner Mobil Performance S оснащують клімат-контролем, великим телевізором, потужною аудіосистемою, підігрівом, вентиляцією та масажем сидінь. Живиться електроустаткування від сонячних батарей на даху. На додачу, у водія є адаптивний круїз-контроль системи автоматичного гальмування та утримання в смузі.

[ + – ] Ціна автобудинку – від 1,85 млн доларів

Найцікавіша деталь автодому – відсік для легкового автомобіля. У комплекті з Volkner Mobil Performance S іде спортивний Porsche 911 Turbo.

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