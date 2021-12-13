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Представлений розкішний будинок на колесах із вбудованим гаражем для Porsche (відео)

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Volkner Mobil Performance S, автобудинок, будинок на колесах
Фото: carscoops.com | Автомобіль ховається у спеціальному відсіку

Volkner Mobil Performance S досягає 12 м завдовжки. Внутрішнє оздоблення обговорюється з кожним клієнтом індивідуально.

Німецька компанія Volkner Mobil представила нову версію свого дорогого автобудинку Performance S. Його оцінили в 1,8 млн доларів — на рівні найексклюзивніших суперкарів. Про це повідомляє сайт "Carscoops".

Volkner Mobil Performance S побудований на рамному шасі вантажівки Mercedes-Benz Actros. За розмірами його можна порівняти з автобусами:

  • Довжина – 12 м
  • Ширина – 2,5 м
  • Висота – 3,85 м
У салоні автобудинку – величезна ванна
У салоні автобудинку – величезна ванна
Варіанти обробки підбирають індивідуально
Варіанти обробки підбирають індивідуально
Сидіння оснащені вентиляцією та масажем
Сидіння оснащені вентиляцією та масажем
Електроустаткування живиться від сонячних батарей
Електроустаткування живиться від сонячних батарей
Сидіння оснащені вентиляцією та масажем
Сидіння оснащені вентиляцією та масажем
Кухня доповнена плитою та холодильником
Кухня доповнена плитою та холодильником
У салоні автобудинку – величезна ванна
Варіанти обробки підбирають індивідуально
Сидіння оснащені вентиляцією та масажем
Електроустаткування живиться від сонячних батарей
Сидіння оснащені вентиляцією та масажем
Кухня доповнена плитою та холодильником

Автобудинок важить цілих 18 тонн і оснащений 460-сильним турбодизелем Volvo. Великий 350-літровий бак дозволяє вирушити в далеку подорож.

Компонування та обробка салону обговорюється з кожним покупцем індивідуально — запропоновані різні варіанти. У будь-якому випадку всередині облаштовані вітальня, кухня з плитою та холодильником, спальні місця та великий санвузол з 800-літровим баком для води.

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Як правило, Volkner Mobil Performance S оснащують клімат-контролем, великим телевізором, потужною аудіосистемою, підігрівом, вентиляцією та масажем сидінь. Живиться електроустаткування від сонячних батарей на даху. На додачу, у водія є адаптивний круїз-контроль системи автоматичного гальмування та утримання в смузі.

Ціна автобудинку – від 1,85 млн доларів

Найцікавіша деталь автодому – відсік для легкового автомобіля. У комплекті з Volkner Mobil Performance S іде спортивний Porsche 911 Turbo.

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