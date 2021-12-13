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Представлен роскошный дом на колесах со встроенным гаражом для Porsche (видео)

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Volkner Mobil Performance S, автодом, дом на колесах
Фото: carscoops.com | Автомобиль прячется в специальном отсеке

Volkner Mobil Performance S достигает 12 м в длину. Внутреннее убранство оговаривается с каждым клиентом индивидуально.

Немецкая компания Volkner Mobil представила новую версию своего дорогого автодома Performance S. Его оценили в 1,8 млн. долларов – на уровне самых эксклюзивных суперкаров. Об этом сообщает сайт Carscoops.

Volkner Mobil Performance S построен на рамном шасси грузовика Mercedes-Benz Actros. По размерам он сопоставим с автобусами:

  • Длина – 12 м
  • Ширина – 2,5 м
  • Высота – 3,85 м
Volkner Mobil Performance S, автодом, дом на колесах
В салоне автодома - огромная ванная
Volkner Mobil Performance S, автодом, дом на колесах
Варианты отделки подбирают индивидуально
Volkner Mobil Performance S, автодом, дом на колесах
Сиденья оснащены вентиляцией и массажем
Volkner Mobil Performance S, автодом, дом на колесах
Электрооборудование питается от солнечных батарей
Volkner Mobil Performance S, автодом, дом на колесах
Сиденья оснащены вентиляцией и массажем
Volkner Mobil Performance S, автодом, дом на колесах
Кухня дополнена плитой и холодильником
Volkner Mobil Performance S, автодом, дом на колесах
Volkner Mobil Performance S, автодом, дом на колесах
Volkner Mobil Performance S, автодом, дом на колесах
Volkner Mobil Performance S, автодом, дом на колесах
Volkner Mobil Performance S, автодом, дом на колесах
Volkner Mobil Performance S, автодом, дом на колесах

Автодом весит целых 18 тонн и оснащен 460-сильным турбодизелем Volvo. Большой 350-литровый бак позволяет отправиться в дальнее путешествие.

Компоновка и отделка салона обговаривается с каждым покупателям индивидуально – предложены самые разные варианты. В любом случае, внутри обустроены гостиная, кухня с плитой и холодильником, спальные места и немаленький санузел с 800-литровым баком для воды.

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Как правило, Volkner Mobil Performance S оснащают климат-контролем, большим телевизором, мощной аудиосистемой, подогревом, вентиляцией и массажем сидений. Питается электрооборудование от солнечных батарей на крыше. В добавок, у водителя есть адаптивный круиз-контроль системы автоматического торможения и удержания в полосе.

Цена автодома - от 1,85 млн. долларов

Самая интересная деталь автодома – отсек для легкового автомобиля. В комплекте с Volkner Mobil Performance S идет спортивный Porsche 911 Turbo.

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