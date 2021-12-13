Представлен роскошный дом на колесах со встроенным гаражом для Porsche (видео)

Volkner Mobil Performance S достигает 12 м в длину. Внутреннее убранство оговаривается с каждым клиентом индивидуально.

Немецкая компания Volkner Mobil представила новую версию своего дорогого автодома Performance S. Его оценили в 1,8 млн. долларов – на уровне самых эксклюзивных суперкаров. Об этом сообщает сайт Carscoops.

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Volkner Mobil Performance S построен на рамном шасси грузовика Mercedes-Benz Actros. По размерам он сопоставим с автобусами:

Длина – 12 м

Ширина – 2,5 м

Высота – 3,85 м

[ + – ] В салоне автодома - огромная ванная [ + – ] Варианты отделки подбирают индивидуально [ + – ] Сиденья оснащены вентиляцией и массажем [ + – ] Электрооборудование питается от солнечных батарей [ + – ] Сиденья оснащены вентиляцией и массажем [ + – ] Кухня дополнена плитой и холодильником

Автодом весит целых 18 тонн и оснащен 460-сильным турбодизелем Volvo. Большой 350-литровый бак позволяет отправиться в дальнее путешествие.

Компоновка и отделка салона обговаривается с каждым покупателям индивидуально – предложены самые разные варианты. В любом случае, внутри обустроены гостиная, кухня с плитой и холодильником, спальные места и немаленький санузел с 800-литровым баком для воды.

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Как правило, Volkner Mobil Performance S оснащают климат-контролем, большим телевизором, мощной аудиосистемой, подогревом, вентиляцией и массажем сидений. Питается электрооборудование от солнечных батарей на крыше. В добавок, у водителя есть адаптивный круиз-контроль системы автоматического торможения и удержания в полосе.

[ + – ] Цена автодома - от 1,85 млн. долларов

Самая интересная деталь автодома – отсек для легкового автомобиля. В комплекте с Volkner Mobil Performance S идет спортивный Porsche 911 Turbo.

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