Lamborghini продасть цифрові витвори мистецтва з космосу, виконані за технологією NFT

Виробник люксових авто відправив у космос у 2019 році вуглецевий композит, щоб повернути його та розпиляти на п'ять частин.

Компанія Lamborghini збирається продати матеріал, що використовується для кузовів гоночних авто, який відправляла на Міжнародну Космічну Станцію (МКС) два з половиною роки тому, п'ятьом новим власникам. Кожному шматку матеріалу відповідатиме унікальне цифрове зображення, виконане за технологією NFT. Про це повідомляє видання Ledger Insights.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

[ + – ] Усі п'ять цифрових ключів продадуть з аукціону Фото: Lamborghini

Компанія Lamborghini, що випускає автомобілі преміум-сегменту, повернула з МКС шматок композиту з вуглецевих волокон, який відправила в космос у 2019 році. Тепер техніки компанії збираються розділити цей матеріал на п'ять частин і на кожній з них розмістять QR-код.

Усе разом — композит і код — представники компанії називають цифровим космічним ключем. Зчитуючи цей код, можна за допомогою технології невзаємозамінних токенів (NFT) отримати доступ до унікального цифрового художнього зображення.

Усі п'ять цифрових космічних ключів Lamborghini має намір продати на аукціоні. Цей захід є частиною спільної програми з компанією NFT PRO, яка керує цифровими активами виробника авто.

[ + – ] Композит відправили в космос у 2019 році Фото: Lamborghini

Експерти аукціонного бізнесу прогнозують значне зростання початкової вартості космічних ключів у процесі аукціонних торгів з огляду на обмежену пропозицію предметів цієї колекції. Який саме аукціонний будинок буде обраний для заходу, поки що не повідомляється, Lamborghini любить створювати загадкову атмосферу навколо пов'язаних зі своїм брендом подій.

Важливо

Lamborghini випустить суперкар для українських доріг: перші живі фото

Вуглецевий композит, що використовується в автомобільній промисловості, був обраний як матеріал для предметів колекції, оскільки Lamborghini є його провідним світовим виробником.

[ + – ] Експерти пророкують зростання ціни цифрових ключів під час торгів Фото: Lamborghini

У 2020 році виробник люксових авто випустив серію цифрових поштових марок. Lamborghini також відома тим, що використовує технологію блокчейна, щоб встановлювати справжність вінтажних автомобілів, які мають великий попит у колекціонерів.

Раніше Фокус повідомляв, що віртуальні аналоги сумок відомого бренду Birkin, що розповсюджуються за допомогою технології NFT, виявилися підробкою. Тепер компанія, яка виготовляє сумки, подала на виробника цих цифрових об'єктів до суду, стверджуючи, що той встиг незаконно заробити на їхньому продажу понад $40 тисяч.