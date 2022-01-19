Lamborghini випустить суперкар для українських доріг: перші живі фото

Lamborghini Huracan Sterrato – позашляхова версія суперкара. Купе випустять лімітованою серією.

Lamborghini Huracan отримає оригінальну позашляхову версію Sterrato Її випустять обмеженою серією, а поки що прототип купе зняли в шведському Заполяр'ї під час тестів. Про це повідомляє сайт "Carscoops".

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[ + – ] Суперкар отримав нову гуму для кросоверів Фото: carscoops.com

Концепт-кар Lamborghini Huracan Sterrato презентували у 2019 році і від стандартного купе він відрізнявся збільшеним кліренсом та пластиковим обважуванням. На даху встановили рейлінги для багажника, а взули у 20-дюймові шини для кросоверів. Судячи з фото, тестовий зразок мало чим відрізняється від концепту.

Очікується, що кросовер Lamborghini Huracan Sterrato випустять лімітованою серією з 500 або 1000 автомобілів, а його вартість становитиме близько 240 тис. євро. Версія призначена для країн з поганими дорогами.

[ + – ] Концепт-кар Lamborghini Huracan Sterrato показали у 2019 році Фото: Lamborghini

Купе оснащуватимуть стандартним 5,2-літровим V10 потужністю 640 к. с. від Lamborghini Huracan Evo та його максимальна швидкість перевищить 300 км/год. Швидше за все, йому переналаштовують повнопривідну трансмісію, а підвіска стане більш м'якою та довгоходою.

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Новий Lamborghini Huracan Sterrato – не єдиний у своєму роді. Таку модель підвищеної прохідності тестує і Porsche.

Також Фокус повідомляв, що за полярним колом проходить випробування і новий Lamborghini Urus 2022. Кросовер зміниться зовні та стане потужнішим.