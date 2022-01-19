Lamborghini выпустит суперкар для украинских дорог: первые живые фото

Lamborghini Huracan Sterrato - внедорожная версия суперкара. Купе выпустят лимитированной серией.

Lamborghini Huracan получит оригинальную внедорожную версию Sterrato. Ее выпустят ограниченной серией, а пока прототип купе засняли в шведском Заполярье во время тестов. Об этом сообщает сайт Carscoops.

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[ + – ] Суперкар получил новую резину для кроссоверов Фото: carscoops.com

Концепт-кар Lamborghini Huracan Sterrato презентовали в 2019 году и от стандартного купе он отличался увеличенным клиренсом и пластиковым внедорожным обвесом. На крыше установили рейлинги для багажника, а обули авто в 20-дюймовые шины для кроссоверов. Судя по фото, тестовый прототип мало чем отличается от концепта.

Руководство Lamborghini долго решало, запускать ли внедорожный суперкар в производство, но все же дало проекту зеленый свет Ожидается, что кроссовер Lamborghini Huracan Sterrato выпустят лимитированной серией из 500 либо 1000 авто, а его цена составит около 240 тыс. евро. Версия предназначена для стран с плохими дорогами.

[ + – ] Концепт-кар Lamborghini Huracan Sterrato показали в 2019 году Фото: Lamborghini

Купе будут оснащать стандартным 5,2-литровым V10 мощностью 640 л. с. от Lamborghini Huracan Evo и его максимальная скорость превысит 300 км/ч. Скорее всего, ему перенастроят полноприводную трансмиссию, а подвеска станет более мягкой и длинноходой.

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