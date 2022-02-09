Ford винайшла механічну КПП без педалі зчеплення

Нова коробка передач створена насамперед для гібридних моделей. Нею можуть оснастити нові Ford Mustang та Bronco.

Попит на автомобілі з механічною коробкою перемикання передач останнім часом різко впав, проте відмовлятися від цього ще рано. Принаймні так вважають інженери Ford, які запатентували "механіку" нового покоління. Про це повідомляє сайт The Drive.

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Нова механічна коробка передач Ford не потребує педалі зчеплення – воно електронне і при перемиканні передач натискається автоматично. На важелі КПП встановлений спеціальний датчик: він реагує на тиск руки на важіль при перемиканні передачі та дає сигнал, що потрібно вичавити зчеплення.

[ + – ] Винахід зареєстровано в Бюро патентів та торгових марок Фото: the drive

Примітно, що нова технологія припускає встановлення в автомобілі третьої педалі. Втім, вона механічно не пов'язана зі зчепленням, а має такий же електронний датчик, як і важіль КПП. Таке рішення підійде водіям, які звикли їздити на "механіці".

Звичайно, механічна КПП без педалі зчеплення полегшує життя водіям, але мета її творців була дещо іншою. Така коробка сумісна з гібридними установками.

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Поки що винахід тільки зареєстровано в Бюро патентів та торгових марок США і невідомо, коли нова КПП надійде у виробництво. За попередніми даними, така коробка передач може з'явитися на гібридних Ford Mustang та Bronco.

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