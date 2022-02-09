Ford изобрел механическую КПП без педали сцепления

Новая коробка передач создана, в первую очередь, для гибридных моделей. Ею могут оснастить новые Ford Mustang и Bronco.

Спрос на автомобили с механической коробкой переключения передач за последнее время резко упал, однако отказываться от нее еще рано. По крайней мере, так считают инженеры Ford, запатентовавшие "механику" нового поколения. Об этом сообщает сайт The Drive.

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Новая механическая коробка передач Ford не нуждается в педали сцепления – оно электронное и при переключениях передач нажимается автоматически. На рычаге КПП установлен специальный датчик: он реагирует на давление руки на рычаг при переключении передачи и дает сигнал, что нужно выжать сцепление.

[ + – ] Изобретение зарегистрировано в Бюро патентов и торговых марок США Фото: the drive

Примечательно, что новая технология допускает установку в автомобиле третьей педали. Впрочем, она механически не связана со сцеплением, а снабжена таким же электронным датчиком, как и рычаг КПП. Такое решение подойдет водителям, привыкшим ездить на "механике".

Конечно, механическая КПП без педали сцепления облегчает жизнь водителям, но цель у ее создателей была несколько иная. Такая коробка передач совместима с гибридными установками.

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Пока изобретение только зарегистрировано в Бюро патентов и торговых марок США и неизвестно, когда новая КПП поступит в производство. По предварительным данным, такая коробка передач может появиться на гибридных Ford Mustang и Bronco.

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