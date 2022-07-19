Електромотор і сім місць: яким буде найдорожчий кросовер Porsche

Флагманський кросовер Porsche стане першою семимісною моделлю в історії марки. Базова версія електромобіля коштуватиме майже 100 тисяч євро.

Porsche готують великий і розкішний кросовер. Флагманська позашляхова модель марки з'явиться ближче до середини десятиліття і буде електричною. Про це повідомляє видання Autocar.

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Інформацію про старшого брата Porsche Cayenne офіційно підтвердив CEO компанії Олівер Блюме. Він заявив, що це буде дуже дорогий преміальний кросовер, виробництво якого налагодять на підприємстві у Лейпцигу. Його стартова ціна становитиме майже 100 тисяч євро.

"Ця модель ще більше розширить наші позиції в сегменті розкішних автомобілів. Ми особливо націлені на сегменти з вищою маржею і так прагнемо використовувати нові можливості для продажу", — наголосив Олівер Блюме.

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Новий кросовер Porsche буде доступний виключно в електричному виконанні. Його побудують на новій платформі SSP, яку також використовуватимуть електрокар Porsche Taycan другого покоління і третя генерація моделі Panamera. Головним конкурентом моделі стане новий Mercedes-Benz EQS SUV.

Характеристики електромобіля поки що не оголошені. Заявлено, що він буде довшим і ширшим, ніж Porsche Cayenne. Очікується, що електрокар стане першою семимісною моделлю марки. Крім того, відомо, що для авто готують 800-вольтну силову установку, що підтримує надшвидку 350-кіловатну зарядку.

Раніше Фокус повідомляв, що новий Chevrolet Blazer став електромобілем. Його топова версія розганяється до 100 км/год за 4 с.