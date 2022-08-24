Тонна ваги та 840 сил: McLaren випустить неймовірне авто з комп'ютерної гри (відео)

McLaren Solus GT створено з використанням технологій "Формули-1". У нього інноваційна аеродинаміка та високооборотний 840-сильний двигун V10.

McLaren у США презентував екстремальний Solus GT. Одномісний спорткар максимально наближений до болідів "Формули-1". Подробиці авто розкрили на офіційному сайті McLaren.

[ + – ] Притискна сила авто досягає 1 200 кг

Спочатку новий McLaren Solus GT створювався для віртуального світу — його спроєктували ще а 2017 році для комп'ютерної гри Gran Turismo Sport. Через п'ять років було вирішено побудувати і реальний автомобіль. У його доведенні брав участь пілот "Формули-1" Бруно Сенна — племінник знаменитого Айртона Сенни.

[ + – ] Крісло водія індивідуально підганяється під покупця

McLaren Solus GT — одномісний болід із добре продуманою аеродинамікою та технологією граунд-ефекту, яка створює розрядження під днищем і присмоктує авто до дороги. Притискна сила складає 1 200 кг, при тому, що сам автомобіль важить всього 1 000 кг. У його конструкції використані карбон і титан. На відміну від автомобілів "Формули-1" колеса прикриті обтічниками, а над місцем водія з'явився зсувний ковпак, як у літаках.

[ + – ] У конструкції авто використані карбон і титан

Усі McLaren Solus GT створюються індивідуально. Крісло водія підганяється під зріст і комплекцію покупця.

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Спорткар McLaren Solus GT оснащений 5,2-літровим атмосферним V10, що розвиває 840 к. с. при високих 10 000 об/хв. Із 7-ступінчастою секвентальною КПП розгін до 100 км/год займає менше 2,5 секунди, а максимальна швидкість перевищує 320 км/год. Уповільнюють автомобільні карбоново-керамічні гальма.

[ + – ] McLaren Solus GT розганяється до 100 км/год менш ніж за 2,5 с

Усього випустять лише 25 McLaren Solus GT. Вартість екстремального спорткара становитиме 3,5 млн доларів.

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