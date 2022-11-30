Раритети на $2 мільйони: на аукціон виставили разючу колекцію ретро авто (фото)

Мільйонер із Флориди зібрав понад два десятки рідкісних американських ретро авто. Найціннішими в колекції є класичні Chevrolet Corvette 50-х та 60-х років випуску.

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У Флориді на аукціоні буде розпродано колекцію вінтажних транспортних засобів. З молотка підуть 23 рідкісні автомобілі та три мотоцикли. Про це повідомляє видання The Tampa Bay Times.

Раритетні ретро авто та мотоцикли зібрав американський магнат нерухомості Лерой Гонсалез. Мільйонер помер цього року у віці 84 років і його родичі вирішили продати колекцію. Сумарна вартість авто становить майже 2 мільйони доларів.

Майже всі автомобілі Лероя Гонсалеза — американського виробництва, виняток становить лише англійський Jaguar XJS. Найбільше він любив Chevrolet Corvette: їх у колекції аж вісім і більшість — цінні моделі 50-х та 60-х років випуску вартістю понад $100 тисяч кожна.

[ + – ] Ford V8 1940 року [ + – ] Chevrolet Corvette 1958 року [ + – ] Chevrolet Corvette 1963 року [ + – ] Chevrolet Corvette 1967 року [ + – ] Chevrolet Corvette 2002 року [ + – ] Lincoln Continental 1956 року [ + – ] Dodge Challenger 1970 [ + – ] Plymouth Prowler 1999 року [ + – ] Honda Valkyrie

Також зібрано шість класичних Ford V8 30-х та 40-х років. Дуже рідкісними є два Lincoln Continental 1956, проте вони вимагають тривалої і недешевої реставрації. Утім, більшість авто набагато краще збереглися.

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Крім того, продають Dodge Challenger 1970 року, а також новіші Dodge Viper і Plymouth Prowler кінця 90-х. До сучасної ери належать і мотоцикли Honda.

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