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Авто

Раритети на $2 мільйони: на аукціон виставили разючу колекцію ретро авто (фото)

колекція ретро-авто, колекція авто, Chevrolet Corvette, Ford V8, Dodge Challenger, Lincoln Continental
Колекція налічує 23 рідкісні автомобілі

Мільйонер із Флориди зібрав понад два десятки рідкісних американських ретро авто. Найціннішими в колекції є класичні Chevrolet Corvette 50-х та 60-х років випуску.

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У Флориді на аукціоні буде розпродано колекцію вінтажних транспортних засобів. З молотка підуть 23 рідкісні автомобілі та три мотоцикли. Про це повідомляє видання The Tampa Bay Times.

Раритетні ретро авто та мотоцикли зібрав американський магнат нерухомості Лерой Гонсалез. Мільйонер помер цього року у віці 84 років і його родичі вирішили продати колекцію. Сумарна вартість авто становить майже 2 мільйони доларів.

Майже всі автомобілі Лероя Гонсалеза — американського виробництва, виняток становить лише англійський Jaguar XJS. Найбільше він любив Chevrolet Corvette: їх у колекції аж вісім і більшість — цінні моделі 50-х та 60-х років випуску вартістю понад $100 тисяч кожна.

Ford V8 1940 року Fullscreen
Ford V8 1940 року
Chevrolet Corvette 1958 року Fullscreen
Chevrolet Corvette 1958 року
Chevrolet Corvette 1963 року Fullscreen
Chevrolet Corvette 1963 року
Chevrolet Corvette 1967 року Fullscreen
Chevrolet Corvette 1967 року
Chevrolet Corvette 2002 року Fullscreen
Chevrolet Corvette 2002 року
Lincoln Continental 1956 року Fullscreen
Lincoln Continental 1956 року
Dodge Challenger 1970 Fullscreen
Dodge Challenger 1970
Plymouth Prowler 1999 року Fullscreen
Plymouth Prowler 1999 року
Honda Valkyrie Fullscreen
Honda Valkyrie
Ford V8 1940 року
Chevrolet Corvette 1958 року
Chevrolet Corvette 1963 року
Chevrolet Corvette 1967 року
Chevrolet Corvette 2002 року
Lincoln Continental 1956 року
Dodge Challenger 1970
Plymouth Prowler 1999 року
Honda Valkyrie

Також зібрано шість класичних Ford V8 30-х та 40-х років. Дуже рідкісними є два Lincoln Continental 1956, проте вони вимагають тривалої і недешевої реставрації. Утім, більшість авто набагато краще збереглися.

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Крім того, продають Dodge Challenger 1970 року, а також новіші Dodge Viper і Plymouth Prowler кінця 90-х. До сучасної ери належать і мотоцикли Honda.

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