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Авто

Раритеты на $2 миллиона: на аукцион выставили впечатляющую коллекцию ретро-авто (фото)

коллекция ретро-авто, коллекция авто, Chevrolet Corvette, Dodge Challenger, Ford V8, Lincoln Continental
Коллекция насчитывает 23 редких автомобиля

Миллионер из Флориды собрал более двух десятков редких американских ретро-авто. Самыми ценными в коллекции являются классические Chevrolet Corvette 50-х и 60-х годов выпуска.

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Во Флориде на аукционе распродадут коллекцию винтажных транспортных средств. С молотка уйдут 23 редких автомобиля и три мотоцикла. Об этом сообщает издание The Tampa Bay Times.

Раритетные ретро-авто и мотоциклы собрал американский магнат недвижимости Лерой Гонсалез. Миллионер скончался в нынешнем году в возрасте 84 лет и его родственники решили продать коллекцию. Суммарная стоимость авто составляет около 2 миллионов долларов.

Практически все авто Лероя Гонсалеза – американского производства, исключение составляет лишь британский Jaguar XJS. Больше всего он любил Chevrolet Corvette: их в коллекции целых восемь и большинство – ценные модели 50-х и 60-х годов выпуска стоимостью свыше $100 тысяч каждая.

Ford V8 1940 года Fullscreen
Ford V8 1940 года
Chevrolet Corvette 1958 года Fullscreen
Chevrolet Corvette 1958 года
Chevrolet Corvette 1963 года Fullscreen
Chevrolet Corvette 1963 года
Chevrolet Corvette 1967 года Fullscreen
Chevrolet Corvette 1967 года
Chevrolet Corvette 2002 года Fullscreen
Chevrolet Corvette 2002 года
Lincoln Continental 1956 года Fullscreen
Lincoln Continental 1956 года
Dodge Challenger 1970 Fullscreen
Dodge Challenger 1970
Plymouth Prowler 1999 года Fullscreen
Plymouth Prowler 1999 года
Honda Valkyrie Fullscreen
Honda Valkyrie
Ford V8 1940 года
Chevrolet Corvette 1958 года
Chevrolet Corvette 1963 года
Chevrolet Corvette 1967 года
Chevrolet Corvette 2002 года
Lincoln Continental 1956 года
Dodge Challenger 1970
Plymouth Prowler 1999 года
Honda Valkyrie

Также собрано шесть классических Ford V8 30-х и 40-х годов. Очень редкими являются два Lincoln Continental 1956 года, однако они требуют длительной и недешевой реставрации. Впрочем, большинство автогораздо лучше сохранились.

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Кроме того, продают Dodge Challenger 1970 года, а также более новые Dodge Viper и Plymouth Prowler конца 90-х. К современной эпохе относятся и мотоциклы Honda.

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