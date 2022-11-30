Раритеты на $2 миллиона: на аукцион выставили впечатляющую коллекцию ретро-авто (фото)
Миллионер из Флориды собрал более двух десятков редких американских ретро-авто. Самыми ценными в коллекции являются классические Chevrolet Corvette 50-х и 60-х годов выпуска.
Во Флориде на аукционе распродадут коллекцию винтажных транспортных средств. С молотка уйдут 23 редких автомобиля и три мотоцикла. Об этом сообщает издание The Tampa Bay Times.
Раритетные ретро-авто и мотоциклы собрал американский магнат недвижимости Лерой Гонсалез. Миллионер скончался в нынешнем году в возрасте 84 лет и его родственники решили продать коллекцию. Суммарная стоимость авто составляет около 2 миллионов долларов.
Практически все авто Лероя Гонсалеза – американского производства, исключение составляет лишь британский Jaguar XJS. Больше всего он любил Chevrolet Corvette: их в коллекции целых восемь и большинство – ценные модели 50-х и 60-х годов выпуска стоимостью свыше $100 тысяч каждая.
Также собрано шесть классических Ford V8 30-х и 40-х годов. Очень редкими являются два Lincoln Continental 1956 года, однако они требуют длительной и недешевой реставрации. Впрочем, большинство автогораздо лучше сохранились.Важно
Кроме того, продают Dodge Challenger 1970 года, а также более новые Dodge Viper и Plymouth Prowler конца 90-х. К современной эпохе относятся и мотоциклы Honda.
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