На дороги Китаю вперше виїде безпілотний мікроавтобус

Безпілотний шатл WeRide отримав дозвіл на поїздки дорогами загального користування. Автобус поставляється без кермового колеса, гальм та кабіни.

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У Китаї дозволили використати на дорогах безпілотні автобуси-шатли WeRide. Компанія отримала ліцензію на проведення дорожніх випробувань в автономному режимі у Пекіні. Про це розповіли на сайті CarNewsChina.

Згідно з ліцензією, автономні автобуси WeRide можуть пересуватися дорогами загального користування з автономним водінням у Пекінській демонстраційній зоні автономного водіння високого рівня загальною площею 60 квадратних кілометрів. Це перший випадок, коли влада Китаю видала ліцензію на випробування безпілотних шатлів.

[ + – ] WeRide став першим безпілотним шатлом, який отримав ліцензію у Китаї Фото: WeRide

Автобус-шатл від WeRide поставляється без кермового колеса, гальм та кабіни. Він є електричним та може розвивати швидкість до 40 км/год.

[ + – ] Автобус-шатл від WeRide може їздити дорогами самостійно Фото: WeRide

У безпілотних автобусах WeRide використовуються лазерний радар, камера високої чіткості та радар міліметрового діапазону. Камера може записувати 360-градусні відео в реальному часі, а також виявляти та розпізнавати смуги руху, світлофори та різні знаки. Адміністратори можуть переглядати заплановані маршрути та статус водіння шатла.

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Презентовано інноваційний безпілотний шатл, розрахований на 22 пасажирів (фото)

WeRide розробляє чотири моделі: Robotaxi, mini Robobus, Robovan та Robosweeper. Усі вони орієнтовані автономне водіння.

Раніше Фокус писав, що Pininfarina створила концепт безпілотного автобуса для Holon.