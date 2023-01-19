На дороги Китаю вперше виїде безпілотний мікроавтобус
Безпілотний шатл WeRide отримав дозвіл на поїздки дорогами загального користування. Автобус поставляється без кермового колеса, гальм та кабіни.
У Китаї дозволили використати на дорогах безпілотні автобуси-шатли WeRide. Компанія отримала ліцензію на проведення дорожніх випробувань в автономному режимі у Пекіні. Про це розповіли на сайті CarNewsChina.
Згідно з ліцензією, автономні автобуси WeRide можуть пересуватися дорогами загального користування з автономним водінням у Пекінській демонстраційній зоні автономного водіння високого рівня загальною площею 60 квадратних кілометрів. Це перший випадок, коли влада Китаю видала ліцензію на випробування безпілотних шатлів.
Автобус-шатл від WeRide поставляється без кермового колеса, гальм та кабіни. Він є електричним та може розвивати швидкість до 40 км/год.
У безпілотних автобусах WeRide використовуються лазерний радар, камера високої чіткості та радар міліметрового діапазону. Камера може записувати 360-градусні відео в реальному часі, а також виявляти та розпізнавати смуги руху, світлофори та різні знаки. Адміністратори можуть переглядати заплановані маршрути та статус водіння шатла.Важливо
WeRide розробляє чотири моделі: Robotaxi, mini Robobus, Robovan та Robosweeper. Усі вони орієнтовані автономне водіння.
Раніше Фокус писав, що Pininfarina створила концепт безпілотного автобуса для Holon.