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Авто

На дороги Китая впервые выедет беспилотный микроавтобус

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Фото: WeRide | WeRide получила лицензию на проведение дорожных испытаний в автономном режиме в Пекине

Беспилотный шаттл WeRide получил разрешение на поездки по дорогам общего пользования. Автобус поставляется без рулевого колеса, тормозов и кабины.

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В Китае разрешили использовать на дорогах беспилотные автобусы-шаттлы WeRide. Компания получила лицензию на проведение дорожных испытаний в автономном режиме в Пекине. Об этом рассказали на сайте CarNewsChina.

Согласно лицензии, автономные автобусы WeRide могут передвигаться по дорогам общего пользования с автономным вождением в Пекинской демонстрационной зоне автономного вождения высокого уровня общей площадью 60 квадратных километров. Это первый случай, когда власти Китая выдали лицензию на испытания беспилотных шаттлов.

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WeRide стал первым беспилотным шаттлом, который получил лицензию в Китае
Фото: WeRide

Автобус-шаттл от WeRide поставляется без рулевого колеса, тормозов и кабины. Он является электрическим и может развивать скорость до 40 км/ч.

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Автобус-шаттл от WeRide может ездить по дорогам самостоятельно
Фото: WeRide

В беспилотных автобусах WeRide используются лазерный радар, камера высокой четкости и радар миллиметрового диапазона. Камера может записывать 360-градусные видео в реальном времени, а также обнаруживать и распознавать полосы движения, светофоры и различные знаки. Администраторы могут просматривать запланированные маршруты и статус вождения шаттла.

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Презентован инновационный беспилотный шаттл, рассчитанный на 22 пассажира (фото)

WeRide разрабатывает четыре модели: Robotaxi, mini Robobus, Robovan и Robosweeper. Все они ориентированы на автономное вождение.

Ранее Фокус писал, что Pininfarina создала концепт беспилотного автобуса для компании Holon.