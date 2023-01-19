На дороги Китая впервые выедет беспилотный микроавтобус
Беспилотный шаттл WeRide получил разрешение на поездки по дорогам общего пользования. Автобус поставляется без рулевого колеса, тормозов и кабины.
В Китае разрешили использовать на дорогах беспилотные автобусы-шаттлы WeRide. Компания получила лицензию на проведение дорожных испытаний в автономном режиме в Пекине. Об этом рассказали на сайте CarNewsChina.
Согласно лицензии, автономные автобусы WeRide могут передвигаться по дорогам общего пользования с автономным вождением в Пекинской демонстрационной зоне автономного вождения высокого уровня общей площадью 60 квадратных километров. Это первый случай, когда власти Китая выдали лицензию на испытания беспилотных шаттлов.
Автобус-шаттл от WeRide поставляется без рулевого колеса, тормозов и кабины. Он является электрическим и может развивать скорость до 40 км/ч.
В беспилотных автобусах WeRide используются лазерный радар, камера высокой четкости и радар миллиметрового диапазона. Камера может записывать 360-градусные видео в реальном времени, а также обнаруживать и распознавать полосы движения, светофоры и различные знаки. Администраторы могут просматривать запланированные маршруты и статус вождения шаттла.Важно
WeRide разрабатывает четыре модели: Robotaxi, mini Robobus, Robovan и Robosweeper. Все они ориентированы на автономное вождение.
Ранее Фокус писал, что Pininfarina создала концепт беспилотного автобуса для компании Holon.