Нові Ford навчать їхати на автопілоті від боржників за кредитами

Нова технологія дозволить дистанційно відключати кондиціонер або круїз-контроль на авто боржників за кредитом. У разі чого машина зможе сама залишити власника і поїхати на стоянку банку.

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Інженери Ford працюють над системою автоматичної конфіскації автомобілів у боржників за кредитами. Машини зможуть самі їхати від власників на автопілоті. Винахід вже зареєстровано у Відомстві з патентів та торгових знаків США.

Технологія з робочою назвою "Системи та методи вилучення транспортного засобу" дозволяє дистанційно заблокувати авто або навіть забрати його у власника. Її можна встановити практично на будь-яку сучасну машину, що має доступ до інтернету.

Якщо власник авто перестає вносити платежі за кредитом, то спочатку йому прийде кілька попереджень від банку, вони з'являться на дисплеї мультимедійної системи.

У тому випадку, якщо це не подіє, можна буде дистанційно відключати різне обладнання авто на кшталт круїз-контролю або кондиціонера. Наступний етап – неприємний писк у салоні, а за ним піде блокування дверей, щоб водій не зміг потрапити до авто.

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Автомобілі із системою напівавтономного керування можна буде дистанційно перемістити в місце, де їх зможе забрати евакуатор — наприклад, вивезти з двору на вулицю. Ну а машини з автопілотом зможуть самостійно приїхати на адресу, вказану банком.

Також технологія включає функцію оцінки вартості кредитного авто на основі його пробігу, даних про ДТП та несправності. Це дозволить визначити, куди саме відправляти проблемне авто — на перепродаж чи утилізацію.

Раніше Фокус повідомляв, що старий Ford Sierra 1987 продали за ціною понад 700 000 доларів.