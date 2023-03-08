Британці назвали топ 10 найкращих сімейних кросоверів 2023 року

Експерти назвали 10 кросоверів, які відрізняються своєю практичністю й зручним інтер'єром. Ці моделі порадують не лише водія, а й усю його родину.

Related video

Британські експерти назвали найкращі сімейні кросовери 2023 року. Вони виділили плюси та недоліки цих моделей. Про це розповіли на сайті What Car?

На ринку сімейних кросоверів вибухнула серйозна конкуренція. Багато автовиробників пропонують відразу кілька моделей для цього сегмента. Тому вибрати потрібний варіант не так і просто.

Експерти протестували десятки різних сімейних кросоверів і поділилися своїм враженням від їх експлуатації. Вони розповіли, чим хороші представлені моделі, а що в них слід доопрацювати.

Важливо

Названі найненадійніші сімейні автомобілі віком до 5 років

Топ 10 найкращих сімейних кросоверів 2023 року:

10. Skoda Enyaq iV

[ + – ] Skoda Enyaq iV має відмінну практичність Фото: Skoda

Skoda Enyaq iV пропонує багате оснащення та відмінну практичність за бюджетний цінник за мірками електричних кросоверів. Експерти відзначили якість збірки, зокрема інтер'єру. Проте враження від водіння досить посередні.

Плюси: відмінна вартість, хороша практичність, зручне керування.

Мінуси: слабка динаміка, мінімальне задоволення від водіння, нечутлива інформаційно-розважальна система.

9. Skoda Karoq

[ + – ] Skoda Karoq отримав багате обладнання вже в стандартній комплектації Фото: Skoda

Як і у випадку з Enyaq iV, кросовер Karoq пропонує чудову практичність. Також радує багате оснащення вже в стандартній комплектації та приємна керованість. Головним недоліком є відсутність гібридних версій моделі.

Плюси: приємна керованість, багато внутрішнього простору, лаконічний і зручний інтер'єр.

Мінуси: мінімальне задоволення від кермування, немає регулювання підлоги багажника, відсутність гібридних версій.

8. Range Rover Evoque

[ + – ] Експерти визнали Range Rover Evoque комфортним і стильним кросовером Фото: Land Rover

Розкішний компактний британський кросовер радує своїм комфортом і стильним дизайном. Експерти рекомендують вибирати гібрид P300e PHEV, що підключається, який відрізняється непоганими характеристиками. Розчаровують висока витрата палива та не найпростіший багажник моделі.

Плюси: задоволення від водіння, багате оснащення, зручна підвіска.

Мінуси: мало місця в багажнику, висока витрата палива, ненадійність.

7. Volvo XC40

[ + – ] Volvo XC40 має дуже якісний інтер'єр і високий рівень безпеки Фото: Volvo

Volvo XC40 пропонує відмінну практичність і якісний інтер'єр. Гібрид PHEV T4, що підключається, є фаворитом експертів. Тим не менш, у моделі недостатня шумоізоляція та не найзручніша інформаційно-розважальна система.

Плюси: якісний інтер'єр, комфортна підвіска, передові системи безпеки.

Мінуси: недостатньо регулювань задніх сидінь, незручна інформаційно-розважальна система, погана шумоізоляція.

6. Hyundai Ioniq 5

[ + – ] Hyundai Ioniq 5 відрізняється чудовою шумоізоляцією та просторим інтер'єром Фото: Hyundai

Компактний електромобіль має непогану шумоізоляцію та просторий інтер'єр. Також тішить великий багажник. Експертів засмутили недостатня гострота управління та не найкраща якість салону.

Плюси: відмінна шумоізоляція, швидка швидкість заряджання, просторий інтер'єр.

Мінуси: брак шумоізоляції на високих швидкостях, недостатня гострота керування, погана якість салону.

5. Lexus NX

[ + – ] Lexus NX пропонує хорошу динаміку та відмінну надійність Фото: Lexus

Гібридний кросовер радує гарною динамікою та великим запасом ходу на електротязі. Також варто виділити непогану надійність моделі. Головним недоліком є найвища вартість моделі.

Плюси: відмінна динаміка, надійність, великий запас ходу на електротязі.

Мінуси: нестача плавності роботи бензинового двигуна, управління спортивних версій зі смиканнями, висока вартість.

4. Kia EV6

[ + – ] Kia EV6 радує великим запасом ходу і своєю практичністю Фото: Kia

Експерти високо оцінили електричний кросовер Kia EV6 за його практичність і великий запас ходу. Крім цього, модель має неймовірно високу швидкість зарядки та чутливе управління. Проте висока вартість і жорстка підвіска засмучують.

Плюси: великий запас ходу, надшвидка зарядка, багато місця для задніх пасажирів.

Мінуси: нечутливий відгук на педаль газу, висока вартість, жорстка підвіска.

3. BMW iX3

[ + – ] У BMW iX3 великий запас ходу й зручна інформаційно-розважальна система Фото: BMW

BMW iX3 доводить, що електромобілі на базі автомобілів із ДВС не завжди виявляються поганими. Він отримав великий запас ходу і зручну інформаційно-розважальну систему. Кросовер розчаровує поганою шумоізоляцією та не разючою динамікою.

Плюси: великий запас ходу, зручна інформаційно-розважальна система, відмінна ціна.

Мінуси: слабка динаміка, погана шумоізоляція, не найшвидша зарядка.

2. Genesis GV60

[ + – ] Genesis GV60 має чудово зібраний і зручний інтер'єр Фото: Genesis

Genesis GV60 пропонує чудово зібраний і зручний інтер'єр, а також відмінну шумоізоляцію. Тішить і чуйна інформаційно-розважальна система. З недоліків варто виділити недостатній простір для задніх пасажирів і погану роботу бічних камер, які доступні замість традиційних дзеркал заднього виду.

Плюси: зручний інтер'єр, чудова шумоізоляція, чуйна інформаційно-розважальна система.

Мінуси: нечутливий відгук на педаль газу, недостатній простір для задніх пасажирів, погана робота бічних камер.

1. Kia Sportage

[ + – ] Kia Sportage відповідає всім головним критеріям сімейного кросовера Фото: Kia

Експерти визнали Kia Sportage найкращим сімейним кросовером, доступним на ринку. Модель відрізняється високою практичністю і зручним інтер'єром. Тим не менш, у цього авто є кілька недоліків.

﻿Плюси: відмінна вартість, зручний інтер'єр, великий багажник, багато місця для ніг задніх пасажирів.

Мінуси: шумна робота бензинового двигуна, мало місця над головою для задніх пасажирів, недостатня кількість налаштувань для задніх сидінь.

Раніше Фокус повідомляв, що кросовер Kia Niro другого покоління став переможцем конкурсу "Жіночий всесвітній автомобіль 2023".