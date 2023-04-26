На продаж виставили культовий спорткар Mazda з фільму "Форсаж" (фото)

Автомобіль використовувався на зйомках двох фільмів франшизи "Форсаж". Спорткар двічі модернізували, щоб між стрічками не була помітна схожість.

Related video

На аукціон Mecum виставили спорткар Mazda RX-7 1993 року випуску з фільму "Подвійний форсаж". Про це розповіли на сайті аукціонного дому.

Виставлений на аукціон автомобіль використовувався й у попередньому фільмі кінофраншизи про вуличні перегони. У стрічці "Форсаж" Mazda RX-7 використовувалась для трюків.

Для фільму "Подвійний форсаж" автомобіль сильно модифікували зовні, щоб він відрізнявся від оригіналу. На спорткарі їздив персонаж Оранж Джуліус у виконанні Аморі Ноласко.

Спорткар з фільму потужніший за стандартне авто Фото: Mecum

На Mazda RX-7 встановили пакет доробок Stage 1. У результаті потужність 1,3-літрового роторного двигуна збільшили з 255 до 305 к.с.

На цей автомобіль встановлено вогнемет, який імітує використання системи закису азоту. Полум'я вистрілюється з вихлопного патрубка під час натискання на кнопку.

Важливо

На продаж виставили унікальний гусеничний всюдихід з фільму "Форсаж" (фото)

Також автомобіль відрізняється наявністю кузовного обвісу Versus, капотом J-Spec та 18-дюймовими колісними дисками Ro_Ja. У комплекті з авто покупець отримає й одяг Оранжа Джуліуса з фільму.

Усередині встановлені червоні сидіння Sparco та наклейки "Digital Clouds". Продавець зазначив, що загальні витрати на утримання становили приблизно 40 000 доларів.

У салоні встановлені червоні сидіння Sparco Фото: Mecum

Торги за Mazda RX-7 з "Подвійного форсажу" пройдуть з 12 по 20 травня. Експерти прогнозують вартість від 175 до 250 тисяч доларів.

Раніше Фокус повідомляв, що на аукціон Bonhams виставлять спортивне купе Nissan Skyline GT-R (R34), на якому у фільмі "Форсаж 4" їздив нині покійний актор Пол Вокер.