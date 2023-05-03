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В Україні на продаж виставили незвичайний саморобний автомобіль за $2000 (фото)

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Фото: auto.ria.com | Саморобний автомобіль був побудований у 1974 році

Автомобіль має оригінальний кузов із двома бічними дверима. Багато деталей було створено з нуля, але деякі з них запозичили від радянських моделей.

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У Київській області на продаж виставили саморобний автомобіль, створений у 1974 році. Подробиці про авто повідомили на сайті Auto.RIA.

Саморобне авто було створено із запчастин одразу кількох радянських моделей. Автомобіль оснащений бензиновим двигуном, який передає потужність на задні колеса.

Продавець надав мало інформації про автомобіль, тож його характеристики невідомі. Проте він зазначив, що пробіг авто становить 100 тисяч кілометрів.

Автомобіль має оригінальний кузов з двома бічними дверима. У салоні спереду встановлені два крісла, а позаду — диван.

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В інтер'єрі встановлена панель приладів від "Москвич-408" і годинник. Цікаво, що автомобіль має техпаспорт і може експлуатуватися на дорогах загального користування.

Саморобний автомобіль Fullscreen
Усередині встановлена панель приладів від "Москвич-408"
Фото: auto.ria.com

Позаду встановлені ліхтарі від ВАЗ-2101. Більшість кузовних деталей було виготовлено самостійно.

Саморобний автомобіль Fullscreen
Задні ліхтарі запозичені від ВАЗ-2101
Фото: auto.ria.com

Саморобний автомобіль зараз має далеко не найкращий стан. На кузові є іржа, а фарба вицвіла.

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