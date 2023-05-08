Китайці презентували стильний електрокросовер із запасом ходу майже 1000 км (фото)

Новий електрокросовер займе середнє місце у модельному ряді Nio. Новинка отримає багато інноваційних систем безпеки.

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У Китаї показали преміальний електрокросовер Nio ES6 другого покоління. Модель отримає багате оснащення та великий запас ходу. Про це повідомили на сайті CarNewsChina.

Nio ES6 отримав дизайн у стилі інших автомобілів бренду. Спереду розташована роздільна оптика, а також відсутня решітка радіатора.

На даху встановлені три лідари. Вони забезпечують стабільну роботу систем автономного водіння та екстреного гальмування.

Позаду розмістили вузькі світлодіодні ліхтарі. Вони об'єднані в один блок та виконані в чорному кольорі.

Позаду встановлено вузькі світлодіодні ліхтарі Фото: NIO

Габарити Nio ES6 2024:

довжина — 4854 мм;

ширина — 1995 мм;

висота — 1703 мм;

колісна база — 2915 мм.

Електрокросовер отримає багато інноваційних систем безпеки. Також Nio ES6 буде оснащений інтелектуальною системою комфортного гальмування, безперервним керуванням демпфуванням підвіски та інтелектуальним контролером шасі.

Новинка побудована на платформі NT2. Більшість елементів силової установки електрокросовер розділить з електричним седаном ET5.

Nio ES6 оснастять двомоторною силовою установкою з максимальною потужністю 482 к.с. і 700 Нм крутного моменту. На вибір запропонують три варіанти акумуляторної батареї з місткістю 75, 100 та 150 кВт·год. Топова модифікація зможе проїхати майже 1000 км на одному заряді.

В інтер'єрі з'явилися два великі дисплеї. Один з них є панеллю приладів, а другий буде відповідати за функціювання інформаційно-розважальної системи.

Nio ES6 отримав багате оснащення Фото: NIO

До списку оснащення увійдуть: аудіосистема з підтримкою Dolby Atmos з 23 динаміками, крісло Zero Gravity Queen для переднього пасажира, розважальна система N-box та масажні крісла ззаду. Це буде один з найінноваційніших автомобілів у лінійці бренду.

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Новинка надійде у продаж у Китаї наприкінці травня. Ціни будуть оголошені перед дебютом.

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