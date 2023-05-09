На продаж виставили унікальний електричний Chevrolet Corvette 90-х (фото)

Прототип створила компанія Motorola на початку 1990-х на базі стандартного Chevrolet Corvette C4. Автомобіль потужніший за стандартну модель і оснащується свинцево-кислотною батареєю.

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У США на продаж виставили незвичайний електричний Chevrolet Corvette C4, збудований компанією Motorola. Подробиці про автомобіль розповіли на сайті eBay.

Електромобіль є унікальним секретним прототипом, виготовленим в єдиному екземплярі. Він заснований на спортивному автомобілі Chevrolet Corvette C4 1987 року випуску.

На початку 1990-х інженери Motorola вирішили розробити електрокар. На такий проєкт було витрачено приблизно 25 тисяч доларів.

Прототип зовні не відрізняється від стандартного автомобіля, за винятком відсутності вихлопних патрубків. Все найцікавіше знаходиться усередині.

У автомобіля немає вихлопних патрубків Фото: ebay.com

Електромотор Motorola видавав потужність 272 к.с. Відповідно до специфікацій, автомобіль теоретично був здатний розвивати потужність 428 к.с.

Проєкт так і не отримав розвитку через те, що General Motors не бачили у ньому перспективи. Свинцево-кислотні батареї забезпечували надто малий запас ходу та робили автомобіль непрактичним.

Виставлене на продаж авто також має проблеми з батареєю. Вона була пошкоджена через те, що попередній власник залишив автомобіль узимку на вулиці.

Футуристичний інтер'єр залишився без змін Фото: ebay.com

Новий власник спорткара зможе замінити свинцево-кислотну батарею на сучасну літій-іонну. Це дозволить суттєво збільшити запас ходу.

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За унікальний електричний Chevrolet Corvette C4 просять 100 тисяч доларів. До автомобіля додається вся документація.

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